Daniel Molina Durango

¿Se complica el tema? David Ospina y Nápoles no han viajado a Turín para enfrentar a la Juve

El Nápoles de David Ospina todavía no había puesto rumbo a Turín este domingo por la tarde, a unas horas del pitido inicial de su partido contra la Juventus, en virtud de las medidas de aislamiento fijadas por las autoridades sanitarias locales luego de dos casos positivos de covid-19 en su plantilla, según el club napolitano.



"No, todo está como el sábado", dijo a la AFP un portavoz del club, preguntado sobre una eventual preparación de salida hacia Turín, a menos de seis horas de que comience este encuentro de la 3ª fecha de la Serie A por la Liga Italiana de Fútbol.



Los napolitanos estaban aislados este domingo por la mañana en sus casas, bajo instrucciones de las autoridades sanitarias regionales, según los medios italianos. El equipo no partió, como estaba previsto, el sábado por la noche de Nápoles por estas medidas sanitarias.



En vista de las reglas adoptadas esta semana por las instancias deportivas, el Nápoles puede perder el partido por descalificación por 3-0 si no se presenta en el césped del estadio de la 'Juve'.



La 'Vecchia Signora', de su lado, preparó el partido como si nada hubiera ocurrido con una concentración este domingo por la mañana antes de salir al estadio por la tarde.



El conjunto 'bianconero' había anunciado el sábado por la noche que sus jugadores estarían presentes en el campo, como está previsto, este domingo por la noche.