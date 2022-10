Sao Paulo y Del Valle, en busca de su segunda estrella de la Sudamericana

Sao Paulo, de los más galardonados de Brasil, e Independiente del Valle, de los más talentosos de Ecuador, se enfrentan este sábado en Córdoba con un objetivo común: conquistar por segunda ocasión en su historia la Copa Sudamericana.



El tricolor paulista, monarca de la edición de 2012, y el negriazul, de 2019, romperán el fuego por la final del torneo de este año a las 17H00 locales (20H00 GMT) en el estadio Mario Alberto Kempes, para 57.000 personas.



Por su gama de títulos como en la Libertadores, Copa Intercontinental, Recopa Sudamericana y Mundial de Clubes, el Sao Paulo es el favorito en los papeles, aunque su llegada al certamen no fue sonada por el traspié en el campeonato de su país de 2021.



Ese año, en cambio, fue ideal para el IDV, pues logró su primer campeonato nacional en su joven vida profesional al ser fundado en 2007, aunque surgió del club Independiente José Terán, creado en 1958.



El 'matagigantes' ecuatoriano, que ha dado al traste a emblemáticos equipos como el brasileño Flamengo y los argentinos Boca Juniors, River Plate e Independiente de Avellaneda, quiere curar la herida de guerra que le dejara la Libertadores 2022, donde fue eliminado en la fase de grupos.



- "Nadie se la quiere perder" -

La Sudamericana puede ser el mejor remedio para los del Valle, finalistas de la Libertadores de 2016 y de la Recopa de 2020.



Su técnico, el argentino Martín Anselmi, espera poder contar con el argentino Lautaro Díaz, pieza fundamental en la línea ofensiva que llegó lesionado.



En el resto de la plantilla todo marcha bien y sobran jugadores.



"Sabiendo que uno tiene una final por delante, es difícil (descartar a alguien) porque nadie se la quiere perder, porque todos quieren estar", declaró Anselmi, contratado hace cuatro meses y artífice de que Del Valle haya emergido como la cerveza en la Copa.



El argentino debutó este año como entrenador haciendo una escala previa en el chileno Unión La Calera, y está al borde de laurearse en un torneo internacional.



El de la Sudamericana 2012 es el último título internacional que cosechó el tricolor de Morumbi, por lo que su timonel Rogério Ceni sabe de la "importancia" de lo que está en juego.



"No significa que vamos a estar en finales de forma consecutiva. Esta final fue atípica, inesperada, pero cambiaría bastante la historia del club. Hace diez años Sao Paulo no llegaba a una final de un torneo importante", expresó.



- Mérito estar en la final -

El negriazul se propone apoderarse de la tenencia del balón sin descuidar la retaguardia, según el defensa Richard Schunke (de origen argentino).



"Tenemos la ilusión y las ganas de conseguir esta Copa. Nos hemos esforzado mucho, hemos trabajado mucho y esperamos estar a la altura del equipo brasileño, que sabemos que es muy difícil", dijo a su vez el zaguero chileno Matías Fernández.



Sao Paulo e Independiente del Valle, que ha salido victorioso en las cuatro últimas presentaciones dentro de la Sudamericana, medirán fuerzas entre sí por primera vez en su carrera.



"No veo como presión cuando se llega a una final. Lo veo como una oportunidad y mérito", señaló Ceni, quien en su nómina incluyó al defensa Robert Arboleda, seleccionado ecuatoriano que está lesionado desde hace varios meses.



El IDV tiene en sus filas al zaguero central Luis Segovia, quien hizo parte de la escuadra campeona de la Sudamericana 2019.



Sao Paulo es "un rival que si le dejas jugar, te va a generar mucho peligro. Estamos enfocados en tratar de presionar y no dejarlos jugar", manifestó.



El 'soberano', que las dos últimas series del certamen las definió con tiros desde el punto penal, buscará dar la vuelta olímpica en la Sudamericana 2022 tras sobrepasar a sus compatriotas Atlético Goianiense (semifinales) y Ceará (cuartos) y a la chilena Universidad Católica (octavos).



Del Valle a su vez dio cuenta del peruano Melgar (con dos goleadas por 3-0), el venezolano Deportivo Táchira (global 5-1) y el argentino Lanús, respectivamente.