San Lorenzo sorprende y River Plate se complica en la Copa de la Liga argentina

Juan Carlos Pamo

San Lorenzo aprovechó al máximo los errores defensivos de River, lo derrotó 2-1 y se recuperó en el final de una semana difícil, este domingo en la undécima fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino.



En el estadio Monumental, el 'Ciclón' se llevó tres puntos de oro para alimentar sus chances de llegar a cuartos de final del torneo local, y levantar el ánimo después de la durísima derrota en casa frente a Huachipato en la Copa Sudamericana, que había encendido los rumores sobre la situación del entrenador Diego Dabove.



Pero San Lorenzo reaccionó con una de sus mejores actuaciones de la temporada y sorprendió al equipo de Marcelo Gallardo con goles de Nicolás Fernández (15), que capitalizó un errático pase hacia atrás de Enzo Pérez, y de Jalil Elías (51), que sólo debió empujarla a la red tras un centro del paraguayo Oscar Romero por la izquierda.



Gallardo movió piezas en la segunda parte pero sólo le alcanzó para el descuento de Federico Girotti (74), el único que pudo vencer la resistencia del arquero Sebastián Torrico, que a los 41 años tuvo una actuación consagratoria para salvar la victoria del azulgrana.



River (18 puntos) volvió a tropezar con sus errores, sufrió su tercera caída en el campeonato, no pudo alcanzar al puntero Colón, y a su vez se vio superado en el segundo puesto de la Zona A por Estudiantes de La Plata (19), cuando sólo restan dos fechas para cerrar la etapa regular.



Otro que se acomodó en la lista de aspirantes a avanzar a los cuartos de final fue Racing, que jugó en gran forma y le ganó por 2-1 a Colón, el puntero de la Zona A, en un partido que se resolvió con polémica.



Luis 'Pulga' Rodríguez (40) adelantó a Colón, pero poco después empató Ignacio Piatti (44) y cuando el partido estaba por concluir, en el último tiro de esquina, Juan Cáceres (90+3) anotó de cabeza para Racing, aunque el tanto debió ser anulado por el fuera de juego de Cvitanich, que estaba adelantado e interfirió en la reacción del arquero.



Racing igualó en la tabla a River y a San Lorenzo, pero el equipo de Juan Antonio Pizzi todavía está lejos de tener asegurada la clasificación, ya que su diferencia de gol no es buena, aunque ahora depende de sí mismo.



Más temprano, Vélez firmó su clasificación por la Zona B a los cuartos de final con un muy buen triunfo como visitante sobre Lanús por 2-1, en un partido que el 'Granate' dominaba con gol de Alexander Bernabei (49), pero el 'Fortín' lo dio vuelta con un bombazo de Federico Mancuello (76) y el uruguayo Matías De los Santos (89), de cabeza.



Vélez, con 25 puntos, ya está entre los ocho mejores del torneo, y dejó atrás a Lanús, que retrocedió al quinto puesto y ya no depende de sí mismo para meterse en cuartos.



Por la noche, el uruguayo Michael Santos (39, 57 y 69) fue la gran figura de Talleres, al anotar los tres tantos para el equipo del 'Cacique' Alexander Medina en la victoria por 3-2 sobre Atlético Tucumán, para el que convirtieron Ramiro Ruiz Rodríguez (12) y Guillermo Ortiz (88) . Así Talleres también se mete en zona de clasificación por la Zona B.



Como visitante, Estudiantes consiguió tres puntos importantes al vencer a Rosario Central por 1-0 con gol del delantero charrúa Martín Cauteruccio (54) , y de este modo desplazó del segundo puesto de la Zona A a River.



En el sur bonaerense, y en el duelo interzonal de la fecha, Defensa y Justicia cayó como local frente a Arsenal por 1-0 con una jugada desafortunada del arquero Ezequiel Unsain (8, en contra) , un resultado que complica al actual campeón de la Copa Sudamericana, que prácticamente se despidió de seguir adelante en el campeonato local.

Estos son los resultados de la fecha:

-Viernes:

Godoy Cruz-Central Córdoba 1-0

-Sábado:

Patronato-Sarmiento 1-0

Argentinos-Banfield 1-1

Huracán-Boca 0-2

Unión Independiente 0-0

-Domingo:

Lanús-Vélez Sarsfield 1-2

Defensa y Justicia-Arsenal 0-1

Racing-Colón 2-1

River-San Lorenzo 1-2

Rosario Central-Estudiantes 0-1

Atlético Tucumán-Talleres 2-3

-Lunes:

Platense-Aldosivi

Gimnasia La Plata-Newell's