¡Saluden al Bicampeón!: Palmeiras alzó una vez más el trofe0 de la Libertadores

Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores 2021 este sábado, revalidando su título de 2020 y consiguiendo su tercer trofeo de este torneo continental, tras superar 2-1 a Flamengo en la final única jugada en el estadio Centenario de Montevideo.



Tras terminar 1-1 en los 90 minutos, un gol de Deyverson al inicio del tiempo suplementario (95) logró que los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se alzaran con la Libertadores por segunda vez este año, luego de haber ganado la final del torneo 2020 en enero pasado.



Palmeiras había mantenido la ventaja casi todo el partido, tras arrancar ganando con un gol de Raphael Veiga a los 5 minutos, hasta que llegó el empate del 'Fla' a los 72 firmado por Gabigol.



Con este tricampeonato, obtenido tras los ganados en 1999 y 2020, el 'Verdao' iguala a Sao Paulo, Gremio y Santos como los equipos brasileños con más títulos en la Copa Libertadores.



Ferreira, el conductor de los albiverdes, se convirtió en el primer técnico europeo bicampeón de Libertadores y su once, el primero en alzar dos veces consecutivas esta competición desde que Boca Juniors lo hiciera en 2000 y 2001.



En un encuentro muy abierto y veloces llegadas de ambos lados, el cero se rompió muy tempranamente.



Apenas iban cinco minutos cuando, con un Flamengo muy adelantado en el campo, el lateral Mayke logró un centro atrás para que Rapahel Veiga llegara como bólido y anotara el 1-0.



Menor en número, la hinchada de Palmeiras se hizo gigante tras el tanto y por varios minutos solo se escuchó el aliento proveniente de la tribuna Ámsterdam del Centenario, pintada de verde y blanco.



Sin embargo, Flamengo no se quedó atrás y encadenó varias chances de gol, acercándose con cada vez más peligro al arco de Weverton y adueñándose de la posesión del balón.



El 'Verdao', bien parado atrás, esperaba de contragolpe con salidas bien verticales y muy rápidas, generando ataques en profundidad, con un duelo de estilos que se mantuvo en todo el choque.



Con el pasar de los minutos, la euforia de la 'torcida' paulista iba en ascenso, frente al aliento cada vez más tímido de los hinchas del equipo carioca.



Pero todo cambió a los 71, con el empate de Gabigol para el Flamengo, en un disparo cruzado de zurda tras una jugada que precisó de la intervención del VAR para confirmar la habilitación del delantero.



El Centenario se convirtió en una caldera, con la marea rojinegra parada en las tribunas y su equipo volcado a ganar el partido.



Pero el 1-1 no se rompió en los 90 y todo se definió en el alargue, donde el 'Verdao' repitió la historia.



Tras un error en la zaga de Andreas Pereira, quien perdió la pelota en la salida, Deyverson pudo mandarse solo hacia el arco de Diego Alves para que apenas a los 5 minutos de iniciado el suplementario los albiverdes volvieran a adelantarse en el marcador, dejando toda la presión para los rojinegros.



Pero Flamengo, que llegó a la final invicto, no pudo dar vuelta las cosas y el tercer título -el segundo al hilo- se lo llevó Palmeiras