Sadio Mané dejó pistas sobre su futuro con el Liverpool luego de la final de Champions

Liverpool no pudo hacer la campaña perfecta que todos esperaban. Luego de haber conseguido la Carabao Cup y la FA Cup, los dirigidos por Jürgen Klopp aspiraban a ganar la Premier League y la Champions League, pero se tuvo que conformar con dos subcampeonatos.



Ahora, después de la derrota frente al Real Madrid, en París, el extremo Sadio Mané dejó un mensaje donde dio pistas sobre su futuro deportivo.



"Quiero agradecer a la afición por todo y al entrenador también. Le deseo a este equipo todo lo mejor del mundo", fue lo que manifestó el senegalés una vez terminado el compromiso.



De inmediato, se rumoreó que Mané no renovará su contrato que vence en junio de 2023 e incluso manifiestan que no estará en el Liverpool para la próxima temporada.



Según el diario 'As' de España, el senegalés tendría un preacuerdo con el Bayern Múnich para integrarse a su plantilla a partir de este 2022. Todo pedaleado por la inminente salida del delantero polaco Robert Lewandowski, quien partiría hacia el Barcelona.



Desde su llegada al al Liverpool en el mercado de 2016 procedente del Southampton, Mané ha anotado 120 goles y repartido 48 asistencias en 269 partidos. Unos números que lo elevan como una de las estrellas del fútbol mundial y referente del 'Red'.



¿Buenas noticias para Luis Díaz?

Sin duda la posible salida de Sadio Mané puede significar un aspecto positivo para el colombiano Luis Díaz.



En estos cuatro meses desde la llegada del guajiro ha ocupado la posición natural del senegalés obligándolo a jugar por dentro, situación que potenció aspectos del futbolista africano y le permitió a 'Lucho' demostrar todo su potencial por la banda izquierda.



Por el momento, el Liverpool ya comienza a planificar lo que será su pretemporada de cara al 2022/2023 donde buscará poder ganar la Premier League y la Champions League.