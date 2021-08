¡Rumbo a París! Lionel Messi es esperado este martes en Francia para unirse al PSG

El jugador argentino Lionel Messi, al que se vincula con el club francés del París Saint-Germain, llegó este martes al mediodía al aeropuerto de Barcelona.



Libre para comprometerse con quien quiera tras escribir su leyenda en el Barcelona, la superestrella Lionel Messi está cada vez más cerca del PSG, por lo que es esperado en la capital francesa en las próximas horas.



Los hinchas del poderoso club francés lo esperaron el domingo y el lunes en el aeropuerto de Le Bourget y en la entrada del Parque de los Príncipes. Pero la 'Pulga' argentina se quedó en su casa, en familia, con su amigo Luis Suárez, a las afueras de Barcelona.



Pero en esta ocasión una fuente próxima afirma a la AFP que Lionel Messi llegará el martes a París.



La tranquilidad del jugador y su entorno contrasta con la efervescencia de las redes sociales y la impaciencia de los seguidores parisinos, listos para recibir a uno de los mejores futbolistas de la historia.



Los actores del fútbol francés también compartieron durante el fin de semana su entusiasmo ante la posible llegada del seis veces Balón de Oro.



Desde el inesperado anuncio de la marcha de Messi de su club de siempre -el Barça- el jueves, el PSG parece el destino más probable para el rosarino de 34 años.



"Es una posibilidad", confirmó el domingo el delantero, en el momento de su despedida del club azulgrana.



"Honestamente, he tenido muchas llamadas, de muchos clubes cuando apareció el comunicado (de su adiós). En este momento no hay nada hecho", añadió.



La prensa francesa habla de un acuerdo entre ambas partes en torno a un contrato de al menos dos años, con un salario anual neto de unos 40 millones de euros (47 millones de dólares).



Esa cantidad colocaría a Messi por encima de Neymar (36 millones de euros; 42 millones de dólares), el futbolista mejor pagado en Francia.



Pero sin su presencia en la capital gala no hay fichaje. La 'Pulga' juega con los nervios de los seguidores parisinos de la misma manera que gambetea a sus rivales en los terrenos de juego.