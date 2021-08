River Plate empata y Boca Juniors sigue sin ganar en la previa del Superclásico en Argentina

River apenas igualó 1-1 como local frente a Huracán y Boca estiró su serie sin triunfos al empatar 0-0 en su visita a Talleres de Córdoba, este domingo en la cuarta fecha del Torneo 2021 del fútbol argentino.



Los equipos más populares del país volverán a medirse la noche del miércoles, en este caso en un Superclásico de carácter eliminatorio a todo o nada por los octavos de final de la Copa Argentina en La Plata (50 km al sur).



En el estadio Monumental, River dominó ampliamente en el juego, pero se vio sorprendido por Huracán, que abrió la cuenta con una gran jugada de Nicolás Silva (59), tras un contraataque rápido y preciso que tomó mal parada a la zaga local.



Pero el 'Globo' no consiguió sostener la ventaja, quedó con diez jugadores por la expulsión de César Ibáñez (80), y poco después River llegó a la igualdad con un cabezazo de Braian Romero (85), su flamante incorporación, que ya le ha rendido cuatro goles en seis encuentros.



Una nota negativa en la jornada para River fue la lesión del defensor chileno Paulo Díaz, que debió ser reemplazado en el primer tiempo y posiblemente se pierda el duelo ante Boca.



En Córdoba, Boca rescató un empate sin goles ante Talleres, en un duelo discreto, con pocas emociones y en el que el 'Xeneize' expuso de nuevo sus problemas de funcionamiento colectivo.



El equipo dirigido por Miguel Russo prolongó un momento poco propicio, con apenas un triunfo en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones, y su último éxito fue el 26 de mayo pasado ante The Strongest por la ronda de grupos de la Copa Libertadores, mientras que en el torneo argentino acumula tres empates y una derrota.



Luego de un 2020 en el que no hubo ningún enfrentamiento, el de este miércoles será el cuarto Boca-River en 2021, ya que igualaron 2-2 en enero por la Copa Diego Maradona, y luego empataron 1-1 dos veces por la Copa de la Liga argentina, aunque en la última celebraron por penales los 'xeneizes'.



"Es el cuarto superclásico que vamos a jugar en el año, no es normal. Nos toca esto y hay que sobrellevarlo. Es difícil, estos son partidos especiales. Y es necesario que empecemos a convertir goles", destacó el entrenador Russo.



A Boca parece habérsele cerrado el arco contrario en lo que va del segundo semestre, ya que sólo anotó un gol en seis cotejos, en el 1-1 de la primera fecha contra Unión, y tampoco marcó por la Libertadores ante Atlético Mineiro en dos empates a cero, aun cuando en esos cotejos fue perjudicado por polémicos fallos del VAR.



Por la noche, San Lorenzo empató 1-1 con Banfield y se sumó a Racing e Independiente en el liderazgo del campeonato, todos con 8 puntos.



Nicolás 'Uvita' Fernández (51) puso en ventaja al 'Ciclón' con un estupendo remate colocado, pero muy poco le duró la celebración porque Ramiro Enrique (53) igualó para Banfield tras un perfecto contraataque.



En el primer partido del día, Defensa y Justicia consiguió una gran remontada al vencer por 3-2 a Gimnasia, en un partido que el Lobo ganaba por 2-0 a 23 minutos del final.



El uruguayo Guillemo Fratta (46) y Matías Pérez García (66) pusieron al frente al equipo de La Plata, pero Defensa lo dio vuelta con tantos de Francisco Pizzini (68), Walter Bou (86) y Rodrigo Contreras (90+4).