Ricardo Gareca no seguirá al frente de la selección de Perú según afirma la prensa peruana 

Tras siete años, el argentino Ricardo Gareca no seguirá dirigiendo la selección de Perú tras fracasar las negociaciones de renovación de su contrato con reducción de su sueldo, informaron este jueves medios locales de Perú.



"Ricardo Gareca decidió no continuar en la selección peruana luego de la última oferta presentada por la Federación Peruana de Fútbol", indicó la radio RPP en su portal web citando a medios del entorno del entrenador.



"Gareca no tomó bien la oferta de renovación presentada por la Federación Peruana de Fútbol, que incluía una considerable baja en su salario y una reducción de sus miembros del comando técnico", agregó.



"No hubo acuerdo: Ricardo Gareca no seguirá en la selección peruana", informó el diario Depor.



El presidente de la FPF, Agustín Lozano, viajó el lunes a Buenos Aires para entregarle personalmente una oferta de nuevo contrato con la selección inca a Gareca.



Según el portal deportivo Denganche, la oferta de la Federación contemplaba una reducción de 40% del salario que anteriormente recibía Gareca.



En la campaña a Catar-2022 el argentino ganaba 3,7 millones de dólares por año, según el portal. La nueva propuesta es de 2,2 millones de dólares anuales.



El argentino es muy querido en Perú, a pesar de no haber clasificado a Catar, pues llevó a la selección inca a Rusia-2018 tras una ausencia de 36 años en mundiales.



En siete años, Gareca dirigió 96 partidos con Perú: obtuvo 40 triunfos, 21 empates y 35 derrotas.