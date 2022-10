Relación totalmente rota: Cristiano Ronaldo fuera de la lista de convocados con el Manchester

Cristiano Ronaldo no fue incluido en el grupo de convocados del Manchester United para el partido de la Premier League contra el Chelsea el sábado, en reacción a su decisión de irse antes de la conclusión del partido contra el Tottenham (2-0) el miércoles.



Ronaldo (37 años), suplente contra los 'Spurs', tomó el camino de vestuarios antes del final del partido.



"Cristiano Ronaldo no forma parte del grupo del Manchester United para el partido de la Premier League de este sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está completamente centrado en la preparación para el partido", escribió el Manchester United en un comunicado este jueves.



Según periodistas ingleses, la estrella portuguesa de 37 años habría manifestado a su entrenador Erik ten Hag, con el que la relación sería tensa, que no deseaba entrar al terreno de juego en los últimos minutos del partido contra el Tottenham.



El técnico neerlandés declaró tras el partido que "arreglaría" la situación este jueves, y para ello contaría, según algunos medios, con el apoyo de la directiva del club en su decisión de dejar fuera a Ronaldo para el partido en Londres ante el Chelsea.



Desde el final de la temporada pasada y el fracaso de los Reds Devils al no clasificarse a la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo busca salir del club inglés. Pero su deseo de encontrar un club de 'Champions' no pudo llevarse a cabo.



El ganador de cinco Balones de Oro se había perdido la gira de pretemporada en Australia y Asia oficialmente por motivos familiares. Y durante un partido amistoso contra el Rayo Vallecano en julio en Mánchester, su primer partido a las órdenes de Ten Hag, ya se fue antes de tiempo después de haber sido reemplazado al descanso.



El próximo 'mercato' de fichajes tendrá lugar el 1 al 31 de enero de 2023.