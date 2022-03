Reinaldo Rueda: "Queremos ir al Mundial. Toca sacar este partido contra Venezuela adelante"

El seleccionador Reinaldo Rueda habló a los medios de comunicación previo al encuentro decisivo frente a Venezuela por la última fecha de eliminatorias rumbo a Catar. En primera instancia el vallecaucano se refirió a la solución de la salida de Cuadrado de su esquema de juego.



"Nos falta un entrenamiento, hemos estado trabajando dos alternativas. Ya sea Barrios o Uribe, el mismo Lerma. Tenemos alternativas para formar al equipo en este juego.



Debemos concentrarnos en lo nuestro, blindarnos de los resultados secundarios, que determinará nuestro siguiente paso. No conviene estar preocupados, como cuerpo técnico, en comunicación o informándoles. No es bueno, los jugadores deben concentrarse".



La Selección necesita con urgencia los tres puntos ante Venezuela, por eso, hay que salir a ganar y apostarle todo al medio campo para alcanzar el triunfo.



"La opción es esa, con línea de tres, con Cuellar y James y Cuadrado adelantados. Hemos intentado en los entrenamientos el poner línea de dos o tres. Hoy haremos el trabajo teórico, para ver la mejor alternativa", expresó Reinaldo.



Equipo ganador repite.

"Indudablemente, ante el buen comportamiento de la gran mayoría, tanto titulares y suplentes. Es consolidar esos comportamientos, conscientes que es otro juego, otras condiciones y rival. En lo posible, hacer el mínimo de cambios. Todo pasará por la disposición. Aprovechar lo ganado, haciendo los ajustes correspondientes", dijo Rueda.



El técnico de la Selección compartió sobre el estado de ánimo de los jugadores ante el partido contra Venezuela. Se juega el todo por el todo.



"Han sido partidos difíciles, intenso. Por la evolución del fútbol venezolano. Han hecho excelentes juegos contra Colombia, todo lo que sembró Páez, Dudamel en juveniles. Eso disfruta hoy la selección. A parte del crecimiento de la afición allá.



A nosotros nos corresponde hacer lo nuestro, para llegar a un buen resultado y que se den los otros partidos. Lo importante es la convicción que tenemos, para hacer un juego de mucha intensidad.



Es un partido de alta tensión, por su afición. Ahora, por la trayectoria de sus directores, como el caso de Pékerman. Para nosotros será una evaluación, para saber qué tenemos para estar en un Mundial. Nos exigirán al máximo, con todo el componente de la hostilidad y el apoyo de Venezuela. Será un examen difícil.



Reinaldo Rueda tendrá que enfrentar a José Pekermán el próximo martes. Un técnico que dejó la base futbolística de la Selección y que llevó a Colombia a los dos últimos Mundiales.



"Sin palabras, todos sabemos de su trayectoria, lo que realizó, los campeonatos mundiales juveniles y de mayores con Argentina. Lo que nos aportó acá, los Mundiales. Le ha aportado al fútbol un legado importantísimo, en estas generaciones que lograron las clasificaciones. Siempre el respeto y admiración, antes de llegar a Colombia.



Por último, el estratega colombiano se refirió a la situación de tener que estar pendiente del resultado en Lima para poder aspirar al puesto de repechaje a Catar 2022.



"Todos los partidos tienen mucha exigencia, más a nivel de selecciones. Por lo que significa para nosotros como cuerpo técnico. Llegamos a una instancia a la que no hubiéramos querido, no solo por los resultados externos, sino los propios. Son horas de ansiedad, carga emotiva, saberlas asimilar. Hay que sacar lo mejor de nosotros para poder orientar al equipo, haciendo un juego inteligente.



Nadie quiere llegar a una situación de estas, lo que significa depender de otros. Antes teníamos otras alternativas, cada día se han ido reduciendo. Llegamos acá donde dependemos de tres resultados, tenemos que hacer lo nuestro. Liberar todo esto con carácter, trayectoria y rebeldía. Saber si tenemos una selección que pueda marcar diferencia de visita, que nos dé la posibilidad de seguir en el camino.



Queremos ir al Mundial, toca sacar adelante este partido. Se los dije, es como una fase de grupos, es una evaluación que nos hace el futbol. Si tenemos el temple, carácter, pasaremos y si no, será una pena. Está dado que la selección tiene los argumentos, hemos tenido irregularidades, por eso estamos en esta instancia", sentenció Rueda.