Reinaldo Rueda no es quien debe meter los goles (Opinión)

Cuando Rueda llegó al banco de Colombia, la Selección se había tragado 11 goles: 2 de Chile, 3 de Uruguay y 6 de Ecuador. Tenía -5 en su diferencia. Hoy está en -1, producto de la derrota con Brasil en Sao Paulo, porque a ese juego el equipo llegó en cero. Ese ‘legado’ de Queiroz pudo resolverlo Colombia bajo el mando de Rueda con 3 goles que le marcó a Perú, 2 a Argentina, 1 a Bolivia, 1 a Paraguay y 3 a Chile. Fueron 10 goles en total. Claro, también le marcaron. Pero recuperó ese ítem que es tan peligroso si está en rojo en una eliminatoria. Y desde entonces la Selección no ha sido capaz de marcar un solo gol en los últimos cinco partidos.



La anemia de gol —dicen muchos— es culpa de Rueda, de la escogencia que hace de los jugadores, de su fútbol conservador, de su planteamiento táctico, de no mantener una misma nómina titular y mil etcéteras. Y entonces, tras el sesudo análisis, toman el micrófono para pedir su cabeza y hasta reemplazo ya le tienen. Qué tan ligeros somos.

El fútbol siempre será un tema de apasionamientos, pero aun en ese terreno debe haber límites y sensateces. Resulta que Rueda sabía cómo hacer que la Selección marcara goles cuando llegó, pero hace cinco partidos que no se toma la pastilla y se le olvidó la fórmula.



Hay que admitir que Colombia no es una selección que genere opciones de gol por montón, pero que nadie diga que tampoco produce una sola oportunidad para anotar. Contra el moribundo Paraguay, el equipo tuvo tres ocasiones para abrir el marcador —una de Borja, una de Duván y una de Valoyes— y en ninguna decidieron bien los delanteros. Y si revisamos los cuatro partidos anteriores, veremos que también en ellos se pudo anotar. ¿Qué responsabilidad, entonces, tiene Rueda de que sus delanteros no emboquen la pelota? Son jugadores cansados de marcar con sus clubes en Europa, México, Argentina o Brasil. ¿O acaso Reinaldo debe enseñarles algo que no sepan porque en las eliminatorias la pelota no es redonda?



Faltaríamos a la verdad si dijéramos que esta selección juega bien. Pero no seamos injustos tampoco. Rueda cogió un equipo en pedazos. Era séptimo en la tabla y Catar ni se asomaba en su horizonte. Tenía -5 en la diferencia de goles. El camerino estaba roto. Y ahora es cuarto y está clasificado parcialmente, con la diferencia de goles casi equilibrada, con James de vuelta tras la aceptación de quienes rechazaron su comportamiento y con un equipo realmente unido para un mismo objetivo. Y, claro, con muchos aspectos por mejorar, pero ya sacó la cabeza del pozo.



El fútbol no es de obviedades y menos cuando se trata de goleadores. Las contradicciones o extrañezas abundan. Moreno Martins es el máximo artillero de estas eliminatorias suramericanas, por encima de nadie menos que Neymar, Messi y Suárez, y juega en Bolivia, equipo que marcha octavo en la tabla y tiene una diferencia de -8 goles. James fue el mayor anotador del Mundial de Brasil 2014 y esa no es su naturaleza. Messi y Ronaldo se la pasan rompiendo redes contrarias en Europa y nunca han sido distinguidos con el honor de máximos cañoneros en un Mundial. Falcao es una fiera en todas las canchas, pero no lo fue en las de Inglaterra. Millonarios tuvo un Funes que no hacía goles, pero una noche se destapó y nadie pudo parar luego ese ‘Búfalo de San Luis’. Un tal Rangel fue desahuciado en todos los clubes y en el América la rompió. Y así, podría alargarse la lista de ejemplos. Los goleadores son una raza aparte. Incompresible muchas veces.



Dijo Rueda en la conferencia de prensa tras el empate con Paraguay que lo que necesita la Selección es un gol para terminar con esta ansiedad. Y, claro, también necesita más generación de juego, más fútbol, más rebeldía, que no se recueste siempre por la banda de Luis Díaz, que haya más extremos por derecha que aporten cuando no está bien Cuadrado, que surjan pequeñas sociedades… Pero lo que menos necesita Colombia, en este momento, a cuatro fechas de terminar el clasificatorio suramericano, es cambiar de técnico.



Confío en que la Selección al final saldrá airosa. Y más en una eliminatoria tan irregular y nivelada por lo bajo. Dirán que para qué con este fútbol, pero el clasificatorio es para obtener el tiquete al Mundial. Ya después se tomarán los correctivos necesarios.



El gol va a llegar, y tiene que llegar contra Perú y contra Bolivia en casa. Y ojalá contra Venezuela por fuera. Y cuando eso suceda, entonces les servirá de nuevo Rueda a aquellos que lo quieren sacar. Y cuando se obtenga el boleto para Catar, los mismos que hoy piden su cabeza se montarán en el bus de la victoria, como suele pasar. Así somos.



Pero que algo quede claro: Rueda no puede meterse a la cancha para empujar la pelota hacia el arco contrario en las pocas opciones que genera Colombia. A los delanteros les falta tranquilidad. Les falta confianza. Y les falta eficiencia. Me imagino los titulares de prensa si Borja, Duván y Valoyes hubieran embocado la pelota contra Paraguay: “Catar, a la vista”, “Colombia encontró la llave”, “Rueda la Selección hacia el Mundial” y no sé qué otro enunciado emocional. Pero como no la metieron los delanteros, la culpa es de Reinaldo. No.