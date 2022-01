El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, habló en la previa del duelo amistoso que afrontará este domingo (5:30 p.m.) ante Honduras en suelo estadounidense.

El estratega vallecaucano se refirió a lo que han sido estos días de trabajo de cara al cotejo ante los hondureños que le va a entregar aspectos importantes de cara a los partidos ante Perú y Argentina por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

"Todos los muchachos están respondiendo bien, hay algunos que vienen en camino de convocatoria y otros con los que no habíamos tenido la oportunidad de compartir. Es un balance muy positivo, esperamos que mañana en el examen podamos plasmar lo que se ha realizado", comentó Rueda.



"Estamos proyectando la evolución de nuestros jugadores en el fútbol internacional e ir cuadrando el diseño de la nómina para los dos juegos que vienen, es positivo lo que se ha adelantado en ese sentido. Quizás el próximo miércoles de la nómina de los convocados para los juegos contra Perú y Argentina", agregó el timonel.

Sobre la lesión de David Ospina con Nápoles a mitad de semana que ha aprendido las alarmas por tema muscular, el adiestrador indicó que "por fortuna, la resonancia arrojó un buen resultado, no hubo ruptura de acuerdo al informe médico, solo una contractura muy fuerte que lo va a tener en tratamiento".

Sobre el rival de este domingo en Estados Unidos, Reinaldo opinó que "es un equipo muy exigente, está en otro proceso, el profe Hernán Darío lleva escasos meses con Honduras, pero tiene hombres desequilibrantes, es una selección que hace un buen fútbol. Va a ser una buena evaluación para los dos, aunque más para nosotros".

Uno de los temas polémicos en esta convocatoria ha sido la ausencia de Téofilo Gutiérrez, capitán y figura del Deportivo Cali en el título de diciembre. Ante la pregunta de por qué no fue llamado, Rueda explicó que "Teo ha tenido partidos extraordinarios, incluso antes de pasar a Deportivo Cali estuve en esa evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos con la situación del comparativo con otros jugadores; en ningún momento he querido irrespetar a un jugador grande como Teo".