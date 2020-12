Reinaldo Rueda es el técnico preciso para esta Selección Colombia (Opinión)

Juan Carlos Pamo

Si Reinaldo Rueda se sienta en el banco de la Selección Colombia, como parece que sucederá, será una especie de revancha para el técnico vallecaucano. Y merecida, por cierto.



La primera vez que la Federación Colombiana de Fútbol le encomendó la tarea de clasificar a la Selección absoluta a un Mundial fue en el 2004, pero Rueda llegó como un ‘bombero’ improvisado para apagar un incendio que tenía las llamas bien altas.



Colombia, que aspiraba a clasificar a la cita de Alemania 2006, tenía en el banco al experimentado Pacho Maturana, gestor de una época que marcó la historia del fútbol cafetero. Pero al odontólogo chocoano no le salieron bien las cosas y tuvo que marcharse dejando a la Selección en el sótano de la tabla de clasificación con tan solo un punto de doce posibles.



Al final de las clasificatorias suramericanas, Rueda dejó a Colombia a solo un punto de la repesca hacia Alemania y su breve ciclo terminó.

Nada sería más justo en la carrera del entrenador vallecaucano que poder sentarse ahora en el banco de Colombia, en reemplazo del portugués Carlos Queiroz.



Afirman, algunos, que Rueda no es el indicado para coger las riendas de la Selección en este momento, porque viene de tener una campaña tan pobre con Chile como la de Queiroz con Colombia, con solo 4 puntos cada uno, situación que tiene a los australes y cafeteros parcialmente por fuera del Mundial de Catar 2022. Pero los números no juegan en estas circunstancias.



Rueda es el indicado por muchas razones. Primero, porque ha hecho toda la carrera en selecciones Colombia desde las divisiones menores, con las categorías sub 17, sub 19, sub 21 y sub 23, con dos de las cuales alcanzó un tercer puesto y un cuarto en dos mundiales, además del título del Torneo Esperanzas de Toulon.



Segundo, porque es un hombre estudioso y en constante aprendizaje, graduado en Educación Física y Salud de la Universidad del Valle, y máster en Deportes de la Escuela Superior de Deportes de Alemania.



Tercero, porque es un gran entrenador, ganador de dos ligas colombianas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.



Cuarto, porque sabe lo que es ser mundialista, toda vez que clasificó con Honduras a Sudáfrica 2010 y con Ecuador a Brasil 2014.

Y quinto, porque es un técnico serio y con carácter, capaz de poner orden en un camerino que, supuestamente, tiene fisuras por roces entre algunos jugadores.



Colombia no puede experimentar de nuevo, en pleno camino hacia Catar, con un técnico del perfil de Queiroz, desconocedor del fútbol y los jugadores colombianos, y ajeno a las eliminatorias suramericanas, que son las más complejas, al decir de todos. Y esa lección, creo, la aprendieron los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación. Su apuesta es Rueda. Y tiene que seguir siendo esa hasta que el vallecaucano ponga la firma en el contrato, cueste lo que cueste. Que nada ni nadie se atraviese.



No es cuestión de regionalismo, ni tampoco obedece mi posición a que el próximo técnico tiene que ser colombiano. Simplemente Rueda cumple con el perfil preciso para este momento de la Selección. Y las vueltas que da el fútbol han puesto a Reinaldo, nuevamente, cerca de lograr un anhelo que hace rato ronda sus sentimientos, pero esta vez en situaciones totalmente distintas a las del 2004. 16 años después, Rueda podrá tener un segundo tiempo en el banco colombiano. Y podrá interpretarse que nuevamente se pone ese traje de ‘bombero’, pero las llamas del incendio aún no llegan al techo.