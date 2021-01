Real Madrid y Athletic Bilbao definen al otro finalista de la Supercopa de España

Alejandro Cabra Hernandez

El Real Madrid se enfrenta el jueves al Athletic de Bilbao en la segunda semifinal de la Supercopa, que regresa a España tras estrenar su formato de final a cuatro en Arabia Saudita el pasado año.



El equipo blanco tratará de revalidar el título, que ganó en los penales en enero pasado en Yedá en la final ante el Atlético Madrid (4-1).



"Vamos a tener que competir, trabajar mucho, pelear y es lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer un gran partido", dijo este miércoles Zinedine Zidane.



El conjunto merengue llega a este encuentro en un buen estado de forma, tras acumular nueve partidos sin perder, de ellos siete victorias.



El encuentro se presenta como una oportunidad para los blancos para dejar atrás el empate cosechado en Liga el fin de semana pasado contra el Osasuna en Pamplona, después de vivir una auténtica odisea por el temporal de nieve que azotó el centro de España.



Los blancos buscarán recuperar la senda de la victoria, que les ha llevado a figurar en la segunda posición liguera por detrás del Atlético de Madrid, uno de los grandes ausentes en esta Supercopa, que enfrenta al campeón y subcampeón de la pasada Liga con los finalistas de la Copa del Rey.



Frente al Athletic, Karim Benzema, al que parece no haber descentrado sus problemas judiciales en Francia, probablemente volverá a liderar el ataque merengue.



Junto al galo debería figurar de nuevo el belga Eden Hazard, como ya ocurriera el fin de semana en Pamplona contra Osasuna.



- Mirando a Sevilla -

Hazard sigue sumando minutos en busca de su mejor forma, tras el calvario de lesiones que ha atravesado y que no le han dejado terminar de asentarse en el equipo blanco.



"Demostrará el gran jugador que es y que ha venido para ayudar al equipo a ganar títulos. Tiene cualidades para hacerlo y solo le falta la continuidad que hasta ahora no ha tenido", dijo este miércoles sobre Hazard su compañero Luka Modric.



Marco Asensio debería completar el tridente atacante del Real Madrid en el estadio de La Rosaleda malagueño en busca del segundo billete para la final de la Supercopa que se disputará el domingo en Sevilla.



El primer boleto lo disputaban este miércoles el Barcelona y la Real Sociedad en la primera semifinal del torneo en Córdoba.



Frente al Real Madrid, el Athletic de Bilbao llega a Málaga más descansado tras ver aplazado su partido de Liga del fin de semana contra el Atlético de Madrid por el temporal de nieve en la capital.



- 'Muchísima dificultad' -

A los mandos de su nuevo técnico Marcelino García Toral, el Athletic aterriza ilusionado con la posibilidad de alzar el primer título de la temporada, aunque consciente de la dificultad del desafío.



"El Real Madrid es favorito, pero eso en ningún caso debe implicar que nosotros no tengamos la absoluta ilusión en poder ganar", aseguró Marcelino este miércoles en rueda de prensa.



"El partido reúne muchísima dificultad, es indudable que jugamos contra un muy buen equipo y favorito, pero durante los 90 minutos vamos a hacer todo para intentar ganar y estar en la final", añadió.



El técnico asturiano no ha podido recuperar finalmente al lesionado Yuri Berchiche para esta final a cuatro de la Supercopa, pero podrá contar con el defensa Yeray Álvarez.



Marcelino intentará ante el Real Madrid cosechar su primera victoria con su nuevo equipo, tras perder 2-3 con el Barcelona en LaLiga, en su estreno al frente de los 'Leones'.



Equipos probables:



Real Madrid: Courtois - Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Hazard, Benzema, Asensio. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)



Athletic Bilbao: Unai Simón - Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga - De Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain - Raúl García, Iñaki Williams. Entrenador: Marcelino García Toral



Árbitro: Juan Martínez Munuera