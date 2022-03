Real Madrid sufre ausencias importantes de cara al clásico contra el Barcelona

El lateral francés del Real Madrid Ferland Mendy sufre una lesión en el abductor izquierdo por lo que será baja para el clásico liguero del domingo contra el Barcelona, para el que no está descartado Karim Benzema.



Mendy se tuvo que retirar en el partido de Liga contra el Mallorca que el Real Madrid ganó el lunes 3-0 y en el que también resultaron lesionados el joven brasileño Rodrygo Goes y Benzema.



Mendy estará de baja entre 10 y 15 días por lo que volverá tras el parón de selecciones, señalaron este miércoles fuentes del club merengue.



Benzema, por su parte, sigue teniendo ligeras molestias pero parece evolucionar bien con su trabajo de recuperación, por lo que no está descartado para el crucial clásico del domingo.



El delantero francés, autor de un doblete, se retiró en el minuto 86 del partido ya sentenciado contra el Mallorca, dejando a su equipo con diez, tras notar unas molestias en el gemelo izquierdo.



La eventual baja de Benzema sería un golpe duro para el Real Madrid, que perdería a su mejor goleador de la temporada en uno de los encuentros cruciales de la campaña.



El brasileño Rodrygo Goes, que recibió un duro pisotón de Antonio Raíllo, teniendo que ser sustituido por Marco Asensio (71) se recupera bien, después de que abandonara el campo del Mallorca ayudado por las asistencias sin poder apoyar el pie derecho.



Rodrygo entrenó este miércoles de cara al encuentro del domingo con algo de dolor, pero no tendrá problema para estar disponible en el Santiago Bernabéu en unos días, según las mismas fuentes.



El Real Madrid, líder liguero con diez puntos de ventaja sobre el Sevilla y quince sobre Barcelona y Atlético de Madrid, podría dar un gran paso para amarrar el campeonato si gana el domingo al Barça cuando faltan diez jornadas para el final de la Liga.