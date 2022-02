Real Madrid sacó un empate en su vista al Villareal y se mantiene de líder de La Liga 

Con Karim Benzema ausente por lesión y un Vinícius menos efectivo que al comienzo de temporada, el Real Madrid careció de pegada y solo pudo llevarse un punto (0-0) en su visita al Villarreal (5º), este sábado en la 24ª jornada de la Liga, mientras que el Atlético rescató una victoria ante el Getafe (15º) por 4-3 en un partido frenético.



Tras la victoria del Sevilla el viernes frente al Elche (2-0), el Real Madrid ve cómo el equipo andaluz se acerca a cuatro puntos en la clasificación.



"Con un poco más de acierto y también de suerte podríamos haber marcado. Hemos tenido tres mano a mano con el portero, dos largueros...", lamentó el técnico blanco Carlo Ancelotti, quien no obstante admitió su preocupación "por el primer tiempo, cuando el equipo estuvo con pocas ganas, poco comprometido".



Sin Benzema, Ancelotti trató de meter más gol con la titularización del galés Gareth Bale, que no jugaba desde el 28 de agosto, pero el Real Madrid se vio dominado en la primera parte por un Villarreal que contó con su mejor ocasión en un disparo al palo del delantero holandés Arnaut Danjuma (18).



"Bale ha jugado bien, ha podido marcar, ha sido peligroso delante. Todo lo que le he dicho de hacer, lo ha hecho bien", declaró el entrenador blanco.



"Tuvo una lesión importante en septiembre, cuando ya había empezado a jugar, y después de esta lesión, que era muscular, le ha costado recuperarse, le ha llevado tiempo ponerse en buena condición (...) Lo importante es que hoy ha tenido su oportunidad y ha mostrado que está con nosotros y que está comprometido", destacó.



En el segundo tiempo, el Real Madrid mejoró y comenzó a llevar peligro ante la portería defendida por el argentino Gerónimo Rulli, que realizó dos soberbias paradas a disparos de Vinícius (58) y Bale (64).



Dos remates al larguero

Y cuando Rulli no llegó contó con la suerte necesaria para mantener su arco inmaculado gracias a la madera, que salvó primero un disparo del galés (56) y, sobre todo, evitó la derrota local en el descuento, cuando Luka Jovic salvó la salida de Rulli con un globo que escupió el larguero.



En el rechace, Nacho Fernández se encontró con Serge Aurier, que salvó el gol sobre la línea (90+2).



Pese a no llevarse la victoria, el segundo tiempo de los blancos, el regreso de Bale, uno de los destacados de su equipo, y seguramente la reaparición de Benzema da esperanzas a los seguidores blancos de cara al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG, el martes en París.