Real Madrid recuperará una pieza importante para la vuelta contra Liverpool en Champions

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartó al delantero Karim Benzema para el partido de Liga del sábado contra el Espanyol, pero auguró que "estará disponible" el miércoles contra el Liverpool en Champions.



"Karim ha tenido un golpe en el tobillo, se ha hinchado. Ha intentado recuperar para este partido, pero no ha podido", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol.



El delantero francés, que no se ha entrenado esta semana con el grupo, "ha empezado a entrenar hoy individual y estará disponible para el miércoles" en la vuelta de octavos de final de la Champions contra el Liverpool en Madrid, añadió Ancelotti.



Benzema acumula varias lesiones esta temporada que le han impedido rendir con regularidad, pero Ancelotti quiso despejar cualquier duda hacia el artillero galo, aunque admitió que el equipo ha acusado sus ausencias.



"Es inevitable que afecte porque es demasiado importante, sobre todo después de la temporada pasada que marcó 40 goles. El hecho de que todavía no haya llegado a este nivel nos ha afectado un poco", dijo Ancelotti.



"Lo hemos arreglado bien en la primera parte de la temporada, en la segunda Karim ha hecho lo suyo porque ha marcado goles, ha sido importante y lo que pensamos es que va a ser importante hasta el final de temporada", añadió el técnico italiano.



"Tenemos la confianza de que nos va a ayudar hasta el final de la temporada, estamos seguros de eso. Lo de mañana es algo que puede pasar, tiene un golpe y no puede recuperar", insistió.



Ancelotti también consideró que Benzema "está muy bien, anímicamente está muy bien, está muy motivado, tiene mucha confianza en la temporada que vamos a hacer".



El entrenador merengue insistió en que su capitán "no está tocado" moralmente y adelantó que Rodrygo ocupará su puesto el sábado frente al Espanyol.



El Real Madrid encara una semana crucial en la que tras el Espanyol, se medirá al Liverpool y acabará con el clásico liguero contra el Barcelona, que podría suponer un golpe definitivo al campeonato español por parte de los azulgranas.



"Empieza una semana importante", señaló Ancelotti, que apuntó a ganar los tres partidos para recuperar la regularidad perdida en los últimos encuentros.