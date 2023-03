Real Madrid busca los cuartos de final de la Champions League frente al Liverpool

El Real Madrid recibe este miércoles al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions, a pocos días de visitar el domingo al Barcelona en un 'Clásico' liguero que podría decidir la Liga española.



El equipo merengue, vigente campeón del torneo continental, afronta el encuentro con una ventaja de tres goles tras imponerse en la ida en Anfield 5-2, pero los hombres de Carlo Ancelotti no pueden confiarse.



En la pasada edición, el Real Madrid se impuso 3-1 en la ida de cuartos al Chelsea, pero en la vuelta un gol de Rodrygo a diez minutos del final forzó la prórroga y otro de Karim Benzema acabó por dar el pase a los blancos pese a perder 3-2.



"El mensaje es simple: no hacer cálculos, jugar lo mejor que podamos, plantear un partido como en la ida, intentaremos entrar en el partido desde el primer minuto, jugando con la máxima intensidad", dijo este martes Ancelotti.



Benzema al 100%

El entrenador merengue cuenta con recuperar para este encuentro a Benzema, que no jugó el sábado contra el Espanyol en Liga por molestias en un tobillo.



"Mañana estará al 100%", dijo el técnico merengue.



El francés, autor de un doblete en la ida, deberá volver a mostrar su mejor versión en la competición fetiche de los merengues, después de que sus continuas lesiones en esta temporada haya lastrado su rendimiento.



Ancelotti también podría recuperar para este encuentro al lateral francés Ferland Mendy, que se recupera de una lesión muscular en la pierna izquierda.



Benzema irá acompañado por Vinicius, tercer mejor goleador del torneo continental con seis tantos, que también marcó un doblete en la ida y el sábado abrió la cuenta del Real Madrid contra el Espanyol (victoria 3-1).



"Será un desafío pararlo, pero si queremos tener chances de pasar la eliminatoria hay que dejar menos espacio a 'Vini' e intentar pararlo", advirtió este martes el centrocampista del Liverpool Fabinho.



Una victoria ante el conjunto inglés, no sólo daría el pase a la siguiente a la fase de la Champions, sino que supondría una inyección de moral de cara al crucial encuentro de Liga contra el Barcelona el domingo en el Camp Nou.



Los azulgranas lideran el campeonato español con nueve puntos de ventaja sobre los merengues, por lo que un triunfo de los locales podría suponer un golpe casi definitivo para hacerse con el título.



En busca de la remontada

Los blancos iniciaron una semana sin derecho a fallo el sábado con una victoria contra el Espanyol y ahora afrontan su segundo examen contra un Liverpool, que llegará al Bernabéu con ganas de darlo todo para pasar de fase.



El equipo inglés, sexto clasificado de su campeonato a 24 puntos del líder, el Arsenal, es consciente de la dificultad de remontar el resultado de la ida.



"Aunque sólo hubiera un 1% de probabilidad, me gustaría intentarlo, así que estamos aquí para jugar contra un oponente muy fuerte e intentar ganar", dijo el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.



"Es posible, no problable, pero posible y ya veremos qué sucede", añadió.



Para tratar de remontar la eliminatoria, el Liverpool mirará hacia su delantero egipcio, Mohamed Salah, máximo goleador de la actual edición de la Champions con ocho goles.



Salah debería ir acompañado en ataque por el uruguayo Darwin Núñez, autor de 14 goles en 32 partidos oficiales esta temporada.



Equipos probables:



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Modric, Tchouaméni, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Bajcetic - Salah, Jota, Núñez - Gakpo. Entrenador: Jurgen Klopp (GER)