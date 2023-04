Real Madrid busca el pasaporte a semifinales de Champions League en Stamford Bridge

El Real Madrid quiere certificar este martes (2:00 p.m.) el pase a semifinales de la Champions ante un Chelsea, obligado a reaccionar en esta vuelta de los cuartos del torneo continental, tras su derrota en el Santiago Bernabéu la pasada semana.



El conjunto de Frank Lampard tendrá que apelar a la épica en Stamford Bridge para levantar el 2-0 en contra cosechado en la capital española en un partido que afronta con bajas.



El Chelsea no podrá contar en su feudo con el lesionado Kalidou Koulibaly ni el sancionado Ben Chilwell, expulsado en el partido de ida en el Santiago Bernabéu.



"Si trabajamos duro, si hacemos las cosas correctas, todo es posible", afirmó este lunes Lampard en la rueda de prensa previa al encuentro del martes.



El portero del Chelsea Kepa recordó el partido del pasado año en que el conjunto inglés remontó en la vuelta el 3-0 encajado en la ida contra el Real Madrid, pese a que luego dos goles blancos permitieron el pase a la final de los de Ancelotti.



"Demuestra que se pueden dar ese tipo de situaciones, demuestra que podemos hacerlo. Tenemos que hacer las cosas bien, ir paso a paso, no podemos pensar en meter tres o cuatro goles cuando no hemos metido el primero, y saber pararlos a ellos también", explicó este lunes.

- 'Gran ambiente' -

"Va a haber un gran ambiente desde el pitido inicial, pero luego depende de nosotros jugar con ganas", añadió Lampard, haciendo un llamamiento a la afición.



El equipo londinense recibe al Real Madrid tras caer el fin de semana en su casa frente al Brighton 1-2, en un partido en el que Lampard, que sigue sin conocer la victoria en los tres encuentros que lleva al frente del Chelsea, reservó a jugadores como Kanté, Joao Félix o Thiago Silva.



Frente a la nueva derrota del Chelsea, el Real Madrid se presentará en Stamford Bridge tras ganar 2-0 al Cádiz en un partido en el que fue dominador absoluto, aunque tardó en encontrar el gol.



El técnico merengue, Carlo Ancelotti, reservó en ese encuentro a Toni Kroos y a Vinicius, que habían acabado con una sobrecarga el encuentro del miércoles pasado contra el equipo inglés, pero ambos estarán listos para la visita a Londres.

- 'Benzema y Vinicius a tope' -

"Estarán a tope para el martes", advirtió Ancelotti tras el partido contra el Cádiz, lo que augura que Vinicius volverá a protagonizar el ataque con el capitán Karim Benzema.



El brasileño fue una auténtica pesadilla para la defensa de los 'Blues' en la ida con sus carreras por la banda hasta acabar nombrado hombre del partido.



Vinicius "es uno de los mejores y es casi imposible pararlo porque no para de correr", afirmó este lunes en rueda de prensa su compañero Militao.



Junto a 'Vini', Benzema, que marcó en el partido de ida contra el Chelsea, parece haber recuperado su mejor imagen en el área tras exhibirse contra el equipo inglés y el Cádiz.



El francés mezcló bien en ese encuentro con Rodrygo, que probablemente volverá a acompañar a Vinicius y a su capitán en el ataque blanco el miércoles.



El Real Madrid, vigente defensor del título, aspira a renovar su corona y alzar una 15ª 'Orejona' para ampliar su dominio en el continente.



"Por la historia de este club, es el rey de la Champions y nosotros somos una pequeña parte de la historia de este club que la ha ganado 14 veces", recordó este lunes Ancelotti.



"Queremos engrandecer esta historia intentando ganar esta competición" de nuevo, añadió Ancelotti.

Equipos probables:



Chelsea: Kepa - James, Silva, Fofana, Cucurella - Enzo, Kovacic, Kanté - Félix, Havertz, Mudryk. Entrenador: Frank Lampard



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)



Árbitro: Daniele Orsato (ITA)