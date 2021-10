Ramón Jesurun: “Estamos muy optimistas en cuanto al partido con Ecuador"

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun Franco, dijo que se siente muy optimista respecto al partido que este jueves la Selección Colombia disputará ante el representativo de Ecuador por las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar-2022.



“Estamos muy optimistas en cuanto al partido con Ecuador, es una tremenda selección, nos ganó muy fácil cuando jugamos en Quito y ahora dependemos de nosotros mismos el que clasifiquemos al Mundial; dependemos de la localía, dependemos de lo que hagan nuestros jugadores, que en los últimos partidos todo ha sido muy bueno”, dijo Jesurun Franco a los medios de comunicación este martes.



Sobre el clima y de que algunos jugadores de la Selección hayan manifestado que lo sintieron, Jesurun Franco manifestó que “lo sentimos los aficionados y por eso está Barranquilla aquí. Por eso somos fuertes en Barranquilla y seguiremos en Barranquilla y el profesor Reinaldo Rueda decidirá a qué horas jugamos, como debe ser”.



“Vamos para adelante, seamos positivos, necesitamos positivismo para sacar a esta Selección adelante”, enfatizó.



En cuanto a las 9.000 boletas falsas que reportó la Policía Metropolitana se incautaron el domingo antes de ingresar para ver el partido entre Colombia y Brasil, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo que “se cumplió con todo y siempre hay críticas, hay revendedores, hay falsificadores de boletas, qué le podemos hacer”.



“Esto no es solo del fútbol, sucede en cualquier espectáculo. Vimos una fiesta linda, bien organizada, un buen partido de fútbol, hablemos de los positivo. Que haya falsificadores y que haya gente ingenua, incauta, que todavía estén comprando boletas en la calle, eso no es culpa nuestra. Ya es hora de que, con tanta información, no sean tontos. La boleta cómprenla oficialmente. ¿No la pudieron conseguir oficialmente, se agotaron? No la compren en la calle”, indicó.



Agregó que: “Se les ha dicho de todo, se les avisó y eso pasa en todas partes. No puede ser posible que todavía haya gente que en las afueras del estadio esté comprando boletas, que son falsas; ojo, que todas son falsas”.



Sobre la inauguración de la sede la Federación este miércoles en Barranquilla dijo que “tenemos una sede que inauguramos oficialmente mañana. Cumple con todas las especificaciones, con todos los cánones de la excelencia, de la preparación de la preparación a nivel mundial; nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. Cuando tengan la posibilidad de verla, palparán y sentirán, como nos sentimos nosotros los dirigentes, orgullo de contar con esto en Colombia y en Barranquilla”.



Terminó que diciendo para la inauguración de la sede en la capital del Atlántico entre los invitados se encuentran el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien llega este martes a Barranquilla; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quienes arribarán a la ciudad este miércoles.