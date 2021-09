Rafael Santos Borré y su sueño con Colombia: "Si Dios quiere, voy a ir al Mundial"

El delantero Rafael Santos Borré vive de buena manera su experiencia con el Eintracht Frankfurt, en su primera temporada jugando para la Bundesliga alemana.



El exfutbolista del Deportivo Cali y River Plate fue convocado por la Selección Colombia para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022 y desde territorio alemán habló sobre sus deseos con la 'tricolor' nacional.



"Si Dios quiere, voy a ir al Mundial, y creo que tomar la decisión de ir a la Bundesliga va a ser lo mejor para preparar ese Mundial, porque creo que la Bundesliga es una liga que me va a ayudar a madurar mucho más, y aprovechar lo que tuve en River", contó el jugador.



Igualmente valora la importancia de jugar en Europa, pensando en la Copa Mundo: "Esa experiencia europea que quería tener para poder competir a nivel internacional. Hay muchos atributos en la Bundesliga que me ayudarán en el Mundial”.



Rafael Santos Borré no se guardó nada para hablar de Falcao García: "Falcao, cuando empezó en River, luego se fue al Oporto, fue un delantero que realmente empezó a destacar y yo le tenía mucha admiración. Hoy en día, para mí es un honor compartir la cancha con él en la selección y ver algunos paralelismos entre lo que él tuvo por su carrera y la mía".



Su paso por River será algo que nunca olvidará el delantero atlanticense: "En Argentina, el fútbol es una locura para mi familia, el ritual de ir al estadio es muy de estadio. Aquí todavía no hemos vivido la cultura de ir a un partido, pero eso era algo muy divertido que hacíamos allí, cada partido era un espectáculo".



Rafael Santos Borré disputará este jueves su segundo juego con el Frankfurt por la Europa League, donde enfrentarán al Antwerp como visitante y buscará su primer gol en competencia europea.