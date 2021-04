Racismo en el fútbol: Valencia llegará "hasta el final" por Diakhaby

Daniel Molina Durango

El Valencia afirmó este lunes que llegará "hasta el final" en defensa de Mouctar Diakhaby después que el domingo sus compañeros abandonaran el campo en solidaridad con el jugador francés, quien afirmó haber recibido insultos racistas de un rival.



"Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables", afirmó el presidente valencianista, Anil Murthy, en un vídeo publicado por el club.



Toda la plantilla del Valencia apoyó a Diakhaby posando este lunes contra el racismo sobre el césped del campo de entrenamiento del Valencia con el brazo extendido y la mano abierta en señal de "¡Stop al racismo!".



En el partido liguero que ganó el Cádiz 2-1 el domingo, los jugadores valencianistas se fueron del campo después que Diakhaby asegurara haber recibido insultos racistas por parte del jugador rival Juan Cala.



En el acta del encuentro, el árbitro David Medié Jiménez precisó que Diakhaby le dijo: "Me ha llamado 'negro de mierda'".



Durante el partido, el jugador valencianista se desentendió del juego y se encaró con Cala, advirtiendo al colegiado que iba a abandonar el encuentro, siendo secundado por el resto de sus compañeros.

Desprotección

El encuentro se reanudó unos 10 minutos después, ya que ambos equipos decidieron regresar al césped, aunque la supuesta víctima, Diakhaby, se quedó en los vestuarios, siendo sustituido por Hugo Guillamón.



"Todavía no entendemos por qué, después de sufrir este insulto racista y ver cómo el árbitro sacaba amarilla a Diakhaby, tuvimos que salir a jugar porque la normativa desprotege en este tipo de casos a la víctima y al equipo", dijo Murthy este lunes.



"Aunque él (Cala) lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mouctar", añadió Murthy en referencia a las imágenes del encuentro.



"Evidentemente, el árbitro no escuchó nada porque si lo hubiera hecho no tengo duda de que hubiera suspendido el partido. Lo que hizo el Valencia fue hacer caso a lo que decía el árbitro", afirmó este lunes a la televisión Movistar+, el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Las versiones son contradictorias, pero viendo la conducta del jugador del Valencia se ve que algo pasó", añadió Tebas.



El jugador del Cádiz, que comparecerá el martes en rueda de prensa, aseguraba a los medios al llegar al entrenamiento este lunes estar muy tranquilo.



"Parece que en este país no hay presunción de inocencia", afirmó este lunes el jugador, que niega los insultos, a la televisión Gol.

'Procedimiento interno'

"Hemos hecho ya un procedimiento interno de investigación y con los vídeos e imágenes del partido, tenemos que aclarar lo que pasó en ese instante", explicó el presidente de LaLiga.



"Algo pasó y vamos a intentar aclararlo porque LaLiga no permite que haya nada de racismo en nuestro fútbol", añadió Tebas.



Antes, el campeonato español había recordado en un comunicado que "hemos denunciado y somos acusación particular por delitos de odio en procedimientos en España", recordó el campeonato español.



LaLiga se encuentra personada en la investigación contra dos hinchas del Espanyol de Barcelona que profirieron insultos racistas e imitaron los gestos de un mono contra el delantero del Athletic Iñaki Williams.



El delantero rojiblanco declaró el mes pasado ante el juez instructor que debe decidir si se lleva a juicio el caso, afirmando que se sintió "humillado" por aquellos gritos.



Este lunes, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, también pedía "tolerancia cero" con el racismo al ser preguntado sobre los incidentes en Cádiz.



"No podemos ponernos de perfil con algo tan grave como el racismo. Es el momento de cambiar y el Valencia va a ir hasta el final en apoyo de su jugador y en contra del racismo", concluyó, por su parte, Murthy.