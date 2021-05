¿Quién tiene la razón? Cortocircuito entre Reinaldo Rueda y James Rodríguez produjo duro debate

Francisco Henao

El cortocircuito que se presentó entre el técnico Reinaldo Rueda y James Rodríguez, por la exclusión del jugador de la Selección Colombia por no estar en plenitud de condiciones, produjo diversas reacciones entre exjugadores de la Selección, técnicos y periodistas.



La decisión del cuerpo técnico de desconvocar a James "porque no se encuentra en el nivel óptimo de competencia", generó una primera y dura reacción del futbolista cucuteño.



“Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, señaló el volante 10 del combinado nacional.



Lo sucedido no pasó desapercibido para gente conocida del fútbol, que dejó su opinión en programas, la mayoría respaldando la decisión de Rueda.



Uno de ellos fue el técnico Jorge Luis Pinto, quien en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, señaló que si el jugador optó por pasar unos días con su familia, entonces no tenía algún sentimiento por la Selección.



“Para poder opinar, tendríamos que informarnos bien. Sin embargo, si el jugador no podía sacrificar un día con su familia, no hay sentimiento de Selección", señaló el técnico santandereano.



Y fue más allá Pinto al asegurar que el momento del volante cucuteño no es el mejor. "Con todo el respeto y el cariño, James no se encuentra en el nivel de producción futbolística para la Selección, no rinde hoy al máximo. No encuentra el nivel hace rato. Colombia tiene jugadores para suplirlo y se permiten otras alternativas", puntualizó Pinto.



Por su parte el exjugador Adolfo 'El Tren' Valencia dijo que si un futbolista no está en plenitud de condiciones, es mejor dejarlo a un lado hasta que se recupere.



“Si el jugador no está 100% para ir a una competencia internacional, hay que darle tiempo para que se recupere. Esta decisión no tiene nada que ver con el entrenador”, señaló Valencia en Deportes RCN.



Y manifestó que “cuando él esté bien seguro estará ahí, tendrá su lugar; pero por lo pronto es mejor buscar una alternativa, debemos buscar otra posibilidad porque el fútbol no para, también continúa”.



Entre tanto otro exjugador de la Selección, Fabián Vargas, expresó en el VBAR de Caracol que "James no está al 100%", y agregó que "un líder lo que debe hacer es proteger a su grupo, y lo que está haciendo James no es precisamente eso porque hoy todo el mundo está hablando de que se rompió algo. Un líder dice que está bien y que respeta la decisión del técnico, y después lo habla en privado con el técnico".



Los periodistas también tuvieron su punto de vista sobre la decisión que deja por fuera de la Selección a una de sus mejores fichas.



Diego Rueda, de Caracol, en sus redes sociales dijo que ha habido errores en la Selección Colombia a la hora de tomar decisiones importantes.



"Me pregunto: ¿por qué no se le hicieron a James Rodríguez exámenes médicos hace una semana que está en Colombia? ¿Por qué convocaron a Quintero si los protocolos en la China no le permitían venir?", escribió Rueda, quien de pasó señaló que es "Un mal comienzo de Reinaldo Rueda y el cuerpo médico encabezado por Gustavo Pineda".



Entre tanto Steven Arce, de Caracol Radio, expresó que "En mi opinión, hace bien Reinaldo, no podemos tener a nadie que quizás si, quizás no".

Por lo pronto la Selección sigue entrenando en Barranquilla a la espera de su viaje a Lima para el juego del 3 de junio ante Perú, por la eliminatoria.