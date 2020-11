Alejandro Cabra Hernandez

Carlos Queiroz, DT de Colombia, no le encontró la vuelta al partido ante Ecuador en Quito.

El entrenador Carlos Queiroz asumió la culpa de la estrepitosa caída de la Selección Colombia por 6-1 ante Ecuador en Quito. El portugués no dejó entrever que tuviera la intención de renunciar y pidió a los hinchas tener tolerancia y respaldar a los jugadores.



"En las últimas dos fechas los resultados fueron duros. Tengo la certeza de que los jugadores de Colombia no merecen esta situación y hay que decir que soy el responsable", reconoció el exseleccionador de Portugal.



"Estos jugadores son los que han aportado otras victorias y mañana ganarán otros partidos. No hay orgullo ni honor por el resultado", añadió.

A los hinchas de la Selección les dijo que "ellos merecen más y seguro en un futuro ganaremos los partidos que necesitamos".



Sobre la desastrosa caída ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, señaló que "hay que aceptar que Ecuador jugó mejor. Nos hicieron goles en condiciones que el equipo permitió. Siempre hemos hablado de organización y no se notó en estos dos últimos juegos. Estoy seguro que cambiaremos para los próximos juegos".

"Hay que felicitar a Ecuador por el esfuerzo, pero hay que decir que los colombianos estaban dolidos por estos dos resultados. Conozco bien a los jugadores y les tocará duro, pero con su casta van a cambiar y mejorar", añadió.



De cara a la doble fecha de marzo, donde tendrá que enfrentar a Brasil en Barranquilla, comentó que hay que levantar y que está seguro de que sus jugadores harán un esfuerzo para recuperarse mental y técnicamente en sus equipos.