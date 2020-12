¡Queiroz, de frente! Extécnico de la Selección Colombia habló de su salida y de las supuestas peleas internas

Francisco Henao

Días después de su salida de la Selección Colombia, luego de las penosas derrotas ante Uruguay y Ecuador por las eliminatorias, el técnico portugués Carlos Queiroz rompió su silencio y habló de lo que realmente sucedió en el combinado nacional.



En una extensa entrevista con la agencia EFE, Queiroz no eludió ningún tema. Habló de su campaña en la Selección, de las supuestas rencillas internas, del nivel de James Rodríguez y de lo que realmente él considera qué fue lo que pasó en esos dos últimos partidos que sellaron su salida del elenco patrio.



Sobre la forma como se siente, pasada unas semanas de su salida del onceno cafetero, Queiro dijo que "Estoy bien. Intentando cerrar la página de Colombia y mirando otras oportunidades. El libro de la vida se queda abierto para mí".



El timonel, en su nota con EFE, no eludió el tema de lo sucedido con Colombia.

Es muy difícil explicar lo que ha pasado. El fútbol algunas veces es cruel. Después de una mala racha de resultados las cosas cambiaron. La vida de un entrenador, el valor de un entrenador en las emociones de la calle, depende de su último resultado. Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje".



Y agregó que "La clasificación para el Mundial en Suramérica no es un camino recto. Y no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión".



Carlos Queiroz charla con James Rodríguez (izq.) y Falcao García en la previa de un juego con la Selección Colombia en la Copa América 2019. EFE- El País

Sobre los rumores de supuestas peleas en el camerino, Queiroz lo desmintió categóricamente.



"Fue todo fenomenal. Es sorprendente ver la familia que forma la Selección Colombia. Es una cosa muy atractiva. Sabemos que hay un precio que tenemos que pagar cuando vivimos en una sociedad libre. Hay un precio a pagar, si nosotros no sabemos convivir con las mentiras, es que no sabemos nada del fútbol y de la vida. Después del partido de Chile, dijeron que hubo confrontaciones entre los cuerpos técnicos. Fue mentira. Después del partido contra Ecuador se crearon algunas argumentaciones de que los jugadores tuvieron confrontaciones; una vez más te digo que el ambiente de la Selección de Colombia es amistoso y familiar. Son algunas mentiras que son normales y nosotros pagamos el precio de vivir en un mundo libre, que nos gusta".



En cuanto al rendimiento de James Rodríguez, en su nota con la agencia española Queiroz señaló que no se pudo tener la mejor contribución del volante 10.



"James en el Mundial de 2014 fue una sensación, y no ha sido posible tener su mejor contribución. Intentamos trabajar en buenas soluciones. James ha sufrido mucho con la situación, el equipo también. Ahora que empezaba a jugar con regularidad en el Everton, nuestros caminos se separan porque el fútbol habló con crueldad para mí".



Por último señaló el técnico que "salgo de Colombia con mucho orgullo, con la convicción de que salimos de Colombia con un trabajo bueno. Los números hablan. Y no solo el trabajo dentro del campo, también fuera del campo; este periodo de trabajo con todos los jugadores ha sido muy bueno para mí y estoy muy agradecido; ha sido un privilegio y un honor trabajar con esta gran familia de la selección de Colombia".