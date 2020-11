Queiroz apuntó sus dardos contra el árbitro Rapallini y lo culpó de la derrota ante Uruguay

Juan Carlos Pamo

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, habló en rueda de prensa previo al viaje de este domingo con destino a Quito donde el próximo martes se medirá a Ecuador por la jornada 4 de la eliminatoria mundialista.



Sin pelos en la lengua, el estratega portugués crítico al árbitro argentino Fernando Rapallini y lo señaló como uno de los responsables de la derrota de la Tricolor ante Uruguay, el pasado jueves en Barranquilla.

"Salgo a defender el trabajo honesto de nuestros jugadores. Tengo indignación con la actuación del árbitro. Debería dar una justificación hacía la Federación sobre el por qué no cobra un penal que fue claro para todo el mundo. Es la primera vez que hablo de los árbitros ", apuntó Queiroz.

El timonel luso señaló específicamente a una jugada contra Luis Díaz que él consideró penalti. En su desahogo, Queiroz explica que "no comprende cómo el juez central ignoró esa acción y sí sancionó de inmediato la de Jeison Murillo contra Bentancur, a pesar de lo lejano que estaba de la escena".

"No entiendo cómo el árbitro no ha pitado el penalti al minuto 35. No lo digo como excusa, es la primera vez que hablo de los árbitros, pero ese señor debe explicarle a la Federación Colombiana de Fútbol por qué sí vio penal en uno estando a 40 metros y no vio penal en el otro cuando estaba a solo cuatro metros”, reclamó el adiestrador.

“Ese señor nos mató, ese señor no respetó a Colombia, no respetó a los jugadores ni a Colombia. Tiene que explicar por qué no pitó eso a cuatro metros y a 40 metros ve otro. Yo veo los videos y no veo penalti (de Bentancur sobre Murillo), la prensa tiene dudas, los analistas arbitrales también. Tiene que explicar, la Federación tiene que hacer algo porque esto no puede continuar así, es nuestro trabajo y nuestro sueño lo que está en juego”, disparó Queiroz.



Sobre el duelo ante Ecuador, el timonel aseguró que será un duelo completamente distinto al que vivieron ante los charrúas. "Los ecuatorianos son jugadores diferentes a los uruguayos, juegan un fútbol diverso a nosotros y además, ya jugamos contra Ecuador en Estados Unidos; sabemos sus debilidades y a pesar de que tienen un nuevo entrenador haremos los cambios necesarios para afrontar el compromiso”.

"No hay momento para lamentos sino tener actitud positiva porque los jugadores de la selección nacional tienen condiciones para competir el compromiso de la mejor manera", dijo en la rueda de prensa.

El plantel colombiano se desplazará este domingo en la tarde a la capital ecuatoriana y quedará concentrado para el cotejo del martes. Yerry Mina será baja por salir expulsado en el cotejo ante Uruguay.