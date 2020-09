¿Qué pesará más? Lo bueno y lo malo de la permanencia de Lionel Messi en el Barcelona

Francisco Henao

La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona dejó muy satisfechos a sus hinchas, que verán de nuevo a su conductor manejando los hilos del equipo azulgrana en los diferentes certámenes futboleros.



Fue más de una semana en vilo que estuvo el mundo del fútbol por saber en qué iba a terminar un caso que cogió ribetes de novela por las posiciones inflexibles de las dos partes.



Pero ahora que todo se resolvió a favor del Barcelona, hay que resaltar los pros y contras de una decisión que acaparó la atención del mundo deportivo este viernes.

Los puntos buenos

1. Terminó la crisis y descomprimió un ambiente pesado que estaba enfrentando a Messi con el equipo que lo arropó durante los últimos 20 años.



2. Hace que aparentemente todo vuelva a la normalidad en el Barcelona, porque hasta los otros jugadores de la plantilla, así como el cuerpo técnico, estaban a la expectativa de lo que pudiera pasar.



3. Sin duda si muestra su mejor nivel será una vez más pieza clave para el Barcelona en procura de los objetivos trazados, además de ser motivo de un propiciar un gran cambio de actitud en el resto de los compañeros con el fin de afrontar de la mejor manera la temporada.



4. Messi se quejó de que no había un proyecto deportivo y eso indudablemente moverá a la directiva a corregir el rumbo y, lo más importante, a reforzar con jugadores de primer nivel el plantel.



5. La continuidad de Messi le generará ganancias al Barcelona porque los cálculos que se hacen es que se triplicarán las ventas de su camiseta y aumentará la presencia de aficionados en el Camp Nou para los partidos del equipo en condición de local.

Los puntos malos

1. Dio la impresión de que Messi se queda en el Barcelona a disgusto, por evitar un lío jurídico con el equipo, y eso no es bueno porque puede condiciones su rendimiento futbolístico.



2. En su declaración quedó evidenciado un disgusto con el presidente Josep Maria Bartomeu, al que criticó con dureza. Ese choque no le hace nada bien al Barcelona porque puede crear división.



3. Su permanencia en el equipo, por ser figura y capitán, podría aumentar los privilegios de los que goza en el Barcelona y eso no podría ser bien visto por otros pesos pesados del plantel.



4. Su presencia en el equipo hace que el Barcelona mantenga un estilo que lo ha caracterizado durante muchos años y que los rivales ya tienen identificado. Otra situación sería que sin Messi el Barsa tenga otras fórmulas de juego.



5. La luna de miel con los aficionados podría terminar más rápido de lo pensado si su nivel no es el mejor, teniendo en cuenta que ya tiene 33 años. Un mal partido, contra el Real Madrid, por ejemplo, podría propiciar que aquellos que pedían su continuidad, lo echen a punta de gritos.