¿Qué hacer con la Selección Colombia después de la eliminación? Comienza el debate

La Selección Colombia se despide del sueño de participar en un tercer Mundial consecutivo al haber sido eliminada en la penúltima fecha de eliminatoria. Así como se le dijo adiós a Catar 2022, la ‘Tricolor’ hará lo mismo con algunas figuras del combinado nacional.



Este es el fin de una era. Colombia se despide de una generación con jugadores que fueron a dos Mundiales, en 2014 y 2018. La actuación en Brasil ha sido la mejor de la ‘Tricolor’ en su historia al haber quedado en cuartos de final. En cambio, en Rusia, con una base que estuvo en 2014, el combinado nacional se quedó en los octavos contra Inglaterra.



El jugador más longevo que estuvo en estas eliminatorias a Catar 2022 fue Radamel Falcao García, con 35. Le siguen David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, con 33 cada uno. Por cada posición, el promedio de edad fue de la siguiente manera: arqueros 31, defensas 29, volantes 26 y delanteros 27.



Mencionado al ‘Tigre’, este fue su último chance de ir a Mundial con la Selección y ahora es el turno de una nueva camada de delanteros que deberán responder en la posición del máximo goleador de Colombia.



Los principales a asumir el puesto de artilleros están Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos, Luis Sinisterra y Hárold Preciado, que son las figuras que destacan en el fútbol internacional con sus respectivos clubes. En sendero del gol también se encuentra Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, que está prendido en goles en Inglaterra.



Sin embargo, los goles no llegarán solos. Colombia necesitará futbolistas de ideas y creatividad que puedan hacer brillar el juego en la cancha. James Rodríguez entra a esa última recta con el combinado nacional, al igual que Cuadrado.



Juan Fernando Quintero, el ‘10’ de River Plate, no durará mucho en un proyecto a futuro, ya que tiene 29 años. Por eso, la principal clave es la estrella Luis Díaz. ‘El Guajiro’ está de un muy buen momento y de la mano de Jurgen Klopp potencializará aún más su talento para que llegue con lo mejor a la ‘Tricolor’.



Otros que pueden dar la mano en la línea ofensiva de volantes son Jáminton Campaz, que resalta en el Gremio de Brasil, y Jorge Carrascal, que está ahora en Rusia.



Por su parte, jugadores como Wílmar Barrios y Matheus Uribe podrán aportar en la construcción de la base de la siguiente generación y luego tendrán que despegar del proyecto.



“Siempre que un ciclo termina, lo lógico es que venga uno nuevo. Es normal que ahora aparezcan caras nuevas. Eso es lo que se viene ahora. Va a ser un orgullo y un honor para estos jóvenes vestir la camiseta de la Selección Colombia”, expresó el exdelantero de la Selección Willington Ortiz.



En los defensas, el futuro que ya está presente ‘pinta bien’ con los centrales Carlos Cuesta y Jhon Lucumí. Este par ya ha tenido minutos en competiciones de Copa América y eliminatorias, y lo ha hecho bien.



Otros jugadores que vienen en la cola son Andrés Llinás, de Millonarios, y Daniel Muñoz, del fútbol de Bélgica.



“Para realizar este relevo hay que hacer primero un buen proceso de divisiones menores en la Selección. Conformar un grupo y ponerlo a prueba en amistosos”, analizó el exjugador Walter el ‘Potro’ Escobar.



El recambio también llegaría a ‘manos’ de los arqueros. David Ospina, por su posición, podrá aguantar un poco más y estar presente en el proceso de relevo con los nuevos guardametas. Andrés Mosquera está mostrando un excelente rendimiento el DIM y ya ha estado convocado en amistoso con Colombia. Álvaro Montero e Iván Arboleda son otras dos fichas que figuran al combinado nacional.



La cabeza de la Selección

Con esta eliminación, Reinaldo Rueda dará un paso al costado con la ‘Tricolor’ y se dice que tomará las riendas del Atlético Nacional.



Sin embargo, el entrenador vallecaucano expresó recientemente que es claro que un relevo viene en camino y que él tiene toda la disposición de ayudar con los proyectos que vengan para el equipo.



"Esa es la responsabilidad de este cargo, estoy con la ilusión y consciente de que tengo un gran grupo de jugadores, no es solo por mi cargo o mi continuidad, es el futuro de cada uno de los jugadores. Ahora es difícil ver que los jóvenes asuman de golpe la responsabilidad, las condiciones en sus clubes son diferentes... la Selección es algo especial. Hay jóvenes que responden como Lucho Díaz y hay otros que le cuesta más, que hay que darles partidos".



El proyecto de la Selección Colombia deberá iniciar lo más pronto posible para asumir ese relevo generacional. Las nuevas figuras trabajarán de la mano con los últimos referentes que están hoy en día. Los amistosos serán clave para este tiempo previo al Mundial con las selecciones que quieran usar a la ‘Tricolor’ como sparring para la cita en noviembre. El otro año inicia el camino a Estados Unidos 2026 y las ediciones de Copa América.