¿Puede volver a Colombia? Esta semana comienza la fase de grupos de la Suramericana

La Copa Sudamericana 2023 da inicio este martes a una fase de grupos colmada de cruces parejos y supercampeones sedientos de gloria.



Hace una década, el estadio Morumbí fue escenario del triunfo 2-0 de Sao Paulo en la primera mitad y la suspensión del juego debido a la decisión de Tigre de no volver a disputar el complemento, alegando que fueron golpeados en el vestuario por personal de seguridad.



La Conmebol decretó a Sao Paulo campeón y Tigre, tras una temporada colmada de épica y hazañas, se fue a casa con las manos vacías. Más de diez años después, el destino copero los vuelve a enfrentar en un Grupo D que completan el venezolano Puerto Cabello y Deportes Tolima de Colombia.



"Es un grupo complejo y una hermosa oportunidad para nosotros como equipo de competir internacionalmente", dijo el entrenador de Tigre, Diego Martínez, al ser consultado por TyC Sports.



Sobre el pasado polémico entre su equipo y Sao Paulo, el DT apostó por bajar revoluciones y se limitó a repudiar "cualquier tipo de violencia o agresión, sea a un equipo argentino o de cualquier nacionalidad. Aquel episodio fue algo muy difícil para el plantel y cuerpo técnico de nuestro club".



El jueves, en el estadio José Dellagiovanna (Buenos Aires), el clima promete ser tenso y Sao Paulo lo sabe, por eso su hinchada organizada optó por pedir que mujeres y niños hinchas del tricolor paulista no viajen a presenciar el partido.



- Campeones continentales al acecho -

Estudiantes de La Plata de Argentina, el uruguayo Peñarol y el Santos de Brasil son multicampeones continentales que lucharán por ampliar su gloria en esta edición de la Sudamericana.



Estudiantes debutará el miércoles en Santa Cruz ante Oriente Petrolero. Un duelo perteneciente a un Grupo C que compeltan Tacuary de Paraguay y Red Bull Bragantino de Brasil -finalista de la Sudamericana en 2021- responsable junto a los argentinos de pelear por la supremacía en la serie.



Otro gigante, el Santos, hará su irrupción en el Grupo E también en Santa Cruz ante el Blooming de Bolivia. El equipo del fallecido Rey Pelé necesita imperiosamente volver a brillar y para eso deberá superar también a Audax Italiano y Newell's Old Boys que se cruzan el martes en Rancagua, Chile.



Peñarol, un gigante con cinco Libertadores que hace más de una década sufre puras decepciones coperas, buscará romper la sequía internacional y para eso deberá dominar un desafiante Grupo F.



El primer duelo del carbonero, envalentonado por la victoria ante su clásico rival, Nacional, el sábado en el torneo uruguayo, será el miércoles contra un difícil América Mineiro en Belo Horizonte.



La serie arranca el martes en Bogotá con el choque entre Millonarios y el aguerrido Defensa y Justicia de Argentina, campeón de la Sudamericana en 2020.