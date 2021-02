Francisco Henao

¿Público en el partido Colombia vs Brasil? El presidente Iván Duque fue contundente sobre el tema

Las posibilidades de que ingresen aficionados al partido Colombia-Brasil del 26 de marzo en Barranquilla, por las eliminatorias, se esfumaron rápido con el anuncio del presidente Iván Duque.



"En este momento frente a las Eliminatorias, no hay ninguna modificación para permitir público, tenemos que ser muy rigurosos y hacerlo a la luz de un proceso de vacunación que empezará el 20 de febrero. Claramente no estamos pensando en público para ese partido de la Eliminatoria", dijo el mandatario en el programa Señal de la Mañana de Radio Nacional.



Dijo el Presidente que debe ser coherente con las medidas que se han venido tomando para evitar las aglomeraciones y los contagios de covid.



"Tenemos que ser claros que cualquier tipo de público en escenarios deportivos trae la palabra aglomeración. Tenemos que evitarlo y evitar las aglomeraciones, es parte de la estrategia para protegernos y proteger a los demás", señaló Duque.



Manifestó que "De manera que por ahora no habrá público el 26 con la información que tenemos a hoy. Obviamente la idea es que el equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud esté evaluando la circunstancia".



Y en cuanto a la Copa América, el Presidente aseguró que por el momento el certamen sigue en pie y que "la idea es avanzar con el cronograma con todos los protocolos de bioseguridad".