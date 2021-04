PSG y Manchester City se enfrentan en la otra semifinal de la Champions League

Alejandro Cabra Hernandez

Liderado por un Kylian Mbappé más sólido que en otras temporadas, el París Saint-Germain parece mentalizado para el desafío de altura que le espera el miércoles (02:00 p.m., Espn) contra el Manchester City en semifinales, último obstáculo de cara a una segunda final consecutiva de Liga de Campeones.



Vuelve la primavera, el césped del Parque de los Príncipes luce espléndido y los parisinos se encuentran todos los semáforos en verde: sus lesionados están recuperados (el capitán, Marquinhos, pero también Marco Verratti, recuperado del coronavirus); Neymar es determinante y Mbappé está enchufado (siete goles en seis partidos).



En el banquillo, el argentino Mauricio Pochettino hace gala de una gran tranquilidad que supo transmitir a sus jugadores para vencer al FC Barcelona (4-1, 1-1) y Bayern de Múnich (3-2, 0-1).



En definitiva, el PSG está en plena forma. El único partido que no ha ganado desde hace un mes, la vuelta de los cuartos de final contra el Bayern, es seguramente uno de los más felices de la historia del club, ya que le dio el billete para las semifinales.



Enfrente, el City no le va a la zaga, tanto en su juego como en los futbolistas disponibles. A lo que hay que añadir que los mancunianos buscan de manera obsesiva la final de la Liga de Campeones desde hace años.



A pesar de haber decorado las vitrinas del club estas últimas cinco temporadas con nueve trofeos de primer nivel (y con otra Premier League a la vuelta de la esquina), Pep Guardiola admitió hace un año que "soy consciente de que si no gano (la 'Champions') antes de terminar mi etapa aquí, sería un fracaso".

La fidelidad del PSG por la 'Champions'

De los cuatro equipos que se dan cita en las semifinales de la 'Champions' en 2021, el PSG puede presumir de ser el único que repite con respecto a 2020. Este año, el conjunto de la capital de Francia se encuentra en un "terreno favorable" respecto a sus rivales.



A diferencia de los otros tres contendientes, Real Madrid Chelsea y City, el PSG no se ha quemado las alas con el proyecto abortado de Superliga, por lo que puede reivindicar el título de 'vencedor moral' de la 'Champions' en caso de acceder a la final.



Los 'Skyblues' pueden conjugar este revés político con la esperanza que provoca haber pasado a semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde la llegada de Guardiola.



La gestión que el entrenador español hizo del tiempo de juego de sus futbolistas permitió que los 'Citizens' no sufrieran con las lesiones de algunas de sus figuras como Kevin de Bruyne, quien volvió a jugar en la victoria de los suyos en la final de la Copa de la Liga inglesa (1-0 contra el Tottenham).



Aún con todo, el once inicial del extécnico del FC Barcelona será examinado al detalle después de varios fracasos en choques europeos, y tendrá que responder a la velocidad de ataque de los parisinos.

Pochettino contra Guardiola

Tras haber mantenido su puerta a cero en 29 de sus 53 partidos, el City tiene armas más que suficientes para defenderse del PSG y seguir alimentando su sueño europeo.



Si bien ambos equipos se enfrentan a una cita con su historia, también lo hacen en el terreno de la geopolítica. Los propietarios cataríes del PSG estarían encantados de vengar la derrota (2-2, 1-0) en cuartos de final en 2016 frente a los emiratíes del club inglés.



La rivalidad de las monarquías del golfo Pérsico ocupa, sin embargo, más espacio que la batalla entre dos entrenadores de la misma generación: Guardiola y Pochettino, rivales en los 90 del derbi de Barcelona entre el Barça (Guardiola) y el Espanyol (Pochettino).



Como entrenadores, el argentino sabe lo que es perder una final de 'Champions', con el Tottenham en 2019. Enfrente, el catalán solo conoce la victoria en la máxima competición europea, pero fue hace tiempo y con el club azulgrana (2009 y 2011).



En los enfrentamientos directos, Pep se lleva la mano claramente ante Pochettino: 10 victorias en 18 duelos, por solo 3 de 'Poche'. Si bien es cierto que las del argentino fueron más determinantes, sobre todo en el derbi de debut del argentino en 2009 y los cuartos de final de la Liga de Campeones de 2019 entre 'Spurs' y City (1-0, 3-4).