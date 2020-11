¡Prográmese! Así se jugará la tercera fecha de las eliminatorias suramericanas

Juan Carlos Pamo

Mientras Brasil sonríe esperando a la frágil Venezuela, la Argentina de Messi aguarda la incómoda visita de Paraguay. Los líderes de la clasificatoria sudamericana al Mundial-2022 exponen su invicto en la tercera fecha, una zona de riesgo para el lote de selecciones que persigue.



Cumplidas en octubre las dos primeras fechas, la Seleçao y la Albiceleste están arriba en la tabla con 6 puntos. Colombia y la Albirroja los escoltan con 4, Ecuador y Uruguay lo hacen con 3, Chile y Perú con una unidad, mientras que Venezuela y Bolivia no han logrado sumar.



La cita entre Brasil y Venezuela será el viernes en Sao Paulo, y uno de los ausentes en el Morumbí será el astro Neymar, convocado por Tite para la doble fecha de este mes pero aún en sanidad por una lesión en los aductores a finales de octubre.



"Creemos que con una semana intensiva de tratamiento (...) tenemos la posibilidad de que se recupere para el segundo partido (contra Uruguay en Montevideo). Acompañaremos de cerca su evolución", declaró el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, citado en un comunicado de la Confederación Brasileña (CBF).



Además de 'Ney', la Seleçao tampoco tendrá disponibles para enfrentar a la Vinotinto a Casemiro (Real Madrid) , contagiado con covid-19, ni a los lesionados mediocampistas Philippe Coutinho (FC Barcelona) y Fabinho (Liverpool) .



En cambio, reaparecen en el combinado auriverde el delantero Gabriel Jesús y el golero Alisson, ausentes en octubre por lesión, y Vinicius Jr., que logró ganarse nuevamente la confianza del DT.



En Venezuela las cosas no vienen bien. Suma derrotas ante Colombia (3-0) y Paraguay (1-0) y esperar un revulsivo ante Brasil, que ganó a Bolivia (5-0) y Perú (4-2), luce a utopía, así el seleccionador José Pereiro cuente para este juego con el goleador histórico de la Vinotinto, Salomón Rondón.



Argentina, el otro líder de la eliminatoria gracias a sus ajustadas victorias ante Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1), vuelve el jueves a La Bombonera para recibir a un visitante incómodo: Paraguay.



Camino a Rusia-2018, la Albirroja se llevó de Córdoba un triunfo de 1-0 y en la Copa América de Brasil-2019, la última vez que se enfrentaron, saldaron la disputa con un 1-1 en Belo Horizonte.



Para alegría de Messi, Ángel Di María, de buen presente en el PSG, volvió a aparecer en el radar del DT Lionel Scaloni luego de estar ausente en las fechas de octubre, lo que provocó el disgusto del 'Fideo'.



Mundialista desde Sudáfrica-2010, Di María ha sido un buen intérprete del fútbol de Messi y ante la ausencia por lesión del 'Kun' Sergio Agüero y la baja de última hora de Paulo Dybala por un malestar abdominal derivado de un problema urinario, el ex Real Madrid y Manchester United se convierte en una interesante carta ofensiva ante Paraguay.



En filas de la Albirroja, el DT Eduardo Berizzo tiene un complicado panorama para armar el equipo por cuenta de lesiones de último momento y covid-19, por lo que el once que pare ante Argentina será diferente respecto a los que puso contra Perú (2-2) y Venezuela (1-0).



Luego de la debacle ante Ecuador (4-2) en Quito y el auspicioso debut frente a Chile (2-1),



Uruguay vivirá en noviembre horas tensionantes, pues el viernes se someterá al 'infierno' de Barranquilla para enfrentar a Colombia y luego, el martes, será anfitrión de Brasil.



Con Édinson Cavani de regreso a la selección para acompañar a su socio Luis Suárez en el ataque, la Celeste pretende retomar el camino hacia Catar, y esa necesidad la obliga a sumar ante los cafeteros en la caribeña

Barranquilla, como lo hizo en el recorrido hacia Rusia-2018 con un 2-2.



El defensor José María Giménez, ausente en octubre por covid-19, vuelve a la nómina del DT Óscar Tabárez, pero el 'Maestro' se quedó sin Federico Valverde (Real Madrid) y Maxi Gómez (Valencia) por lesión.



En filas cafeteras, la baja de Radamel Falcao García, el héroe ante Chile (2-2) en Santiago, es la novedad más importante en la nómina del portugués Carlos Queiroz.



"(Uruguay) siempre tiene selecciones fenomenales y un entrenador con mucha experiencia, que conoce bien los jugadores, pero estamos en casa y aquí en nuestra casa mandamos nosotros", sentenció Queiroz.



James Rodríguez, de buen presente en el Everton, lidera la nómina junto con Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Wilmar Barrios (Zenit) y los 'italianos' del Atalanta Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.



Un nuevo Clásico del Pacífico se vivirá el viernes en Santiago cuando se crucen Chile y Perú, que viven horas bajas por cuenta de los resultados obtenidos en octubre.



La Roja de Reinaldo Rueda perdió con Uruguay (2-1) y empató con Colombia (2-2), desatando nuevamente una ola de críticas a su gestión.



Por eso el entrenador colombiano citó para la doble fecha a la 'vieja guardia', con el golero Claudia Bravo (Betis) como estandarte al lado de los habituales Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Jean Beausejour.



Charles Aránguiz y Gary Medel no fueron citados por lesión.

En Perú la historia es parecida. Los de Ricardo Gareca arrancaron con un empate (2-2) en Asunción ante Paraguay y en Lima perdieron (4-2) con Brasil.



"Chile es una selección muy difícil, es un partido aparte prácticamente con ellos, lo vivimos de esa manera. Vamos ilusionados por un buen resultado. Hay que ganar", dijo 'el Tigre' Gareca.



El entrenador sigue sin contar con Paolo Guerrero, lesionado. Tampoco estarán el defensa Carlos Zambrano (Boca Juniors), suspendido tres fechas por expulsión ante Brasil, y Jefferon Farfán, sin club y también lesionado.



El 4-2 a Uruguay en Quito luego de salir de La Bombonera cargando una ajustada derrota 1-0, es un buen punto de arranque para Ecuador, que a una semana del inicio de la eliminatoria confirmó la presencia de Gustavo Alfaro como su nuevo seleccionador.



Frente a la Celeste, el elenco tricolor dio un contundente golpe de autoridad y presencia, una clara muestra de autoconfianza que deberá rubricar con una victoria ante la frágil Bolivia, colista de la eliminatoria, el jueves en La Paz.



Programación de la tercera jornada:

​Jueves

Bolivia- Ecuador (3:00 p.m.)

​Argentina-Paraguay (7:00 p.m.)



Viernes

Colombia-Uruguay (3:30 p.m.)

Chile-Perú (6:00 p.m.)

Brasil-Venezuela (7:30 p.m.)

