Presidente Iván Duque, el país no está para una Copa América (Opinión)

Juan Carlos Pamo

Presidente Duque, sé cuánto le gusta a usted una pelota. Ambos jugamos ‘a la 31’ en la sala de redacción de El País cuando hacía su campaña para llegar a la Casa de Nariño. Y ahora, como Jefe de Estado, nunca ha perdido la oportunidad para resaltar su pasión por el fútbol, su fervor por el América y su amor por la Selección Colombia. En eso me identifico plenamente con usted. Al igual que su padre, el mío también me inculcó esta veneración, a veces incomprendida, que tenemos por un balón. Nada nos entretiene tanto como un partido de fútbol.



Créame que desde que supimos que seríamos sede de la Copa América, junto con Argentina, he contado con ansiedad cada día para ver en los estadios colombianos a Messi, Neymar, Suárez, James y toda esa pléyade de figuras que tiene el fútbol suramericano y al que representa con categoría en territorio europeo.



Sin embargo, Presidente, ese amor por la pelota no alcanza a ser tan gigantesco como la sensatez que he aprendido a adquirir a lo largo de mi oficio como periodista. Y cuánta más me hace falta. Advierto algo: no es, la sensatez, una cualidad exclusiva de nosotros los comunicadores. Para nada. Pero atender día a día, desde un medio de comunicación, toda esa carga de sucesos que como seres humanos nos atribula, para interpretarla y entregarla a las audiencias, nos suele poner más cerca del juicio que del apasionamiento.



Por eso, señor Presidente, le hago un llamado a la cordura desde esta humilde columna de opinión. Renuncie a la realización de la Copa América. Colombia atraviesa uno de los peores momentos de su historia.



El país es el escenario de un perverso coctel de pandemia, hambre, desempleo, corrupción, anarquía, polarización, bloqueos viales, violencia, muerte y desazón, que tiene al pueblo clamando por la unión y el liderazgo de quienes lo gobiernan o pretenden hacerlo en el futuro, para no tocar el fondo del naufragio en el que está.



Dice usted, señor Duque, y atendiendo su lógica, que se va a jugar la Eurocopa exactamente en el mismo tiempo en que se va a jugar la Copa América, y que sería absurdo y un mal mensaje renunciar a ella.



Yo, desde mi lógica, veo totalmente lo contrario, Presidente. Lo absurdo, el mal mensaje, sería justamente hacer una Copa América que en este momento del país no ocupa el orden de las prioridades en la cabeza de millones de colombianos.



Este no es un partido donde el Gobierno gana si hace la Copa, y el pueblo pierde si no se hace. Y la realización de la Copa, se lo digo con respeto, señor Mandatario, no va a mejorar su imagen ante el pueblo colombiano o Suramérica. No sirve como jugada política.



¿No se ha dado cuenta, Presidente, de las señales que ha habido estos días para hacerle entender que no es sensato realizar el torneo en nuestro país? Mire: el Gobierno de Argentina, señalado de malas negociaciones para el plan de vacunación contra el covid, está que le tira la pelota para que la Copa se haga solo en Colombia. Y usted lo sabe. Y no hay que olvidar que Argentina, en el índice de Suramérica, está muy por encima de Colombia en los avances del programa de inmunización.



Otra señal: debido al caos que ha generado el paro nacional indefinido, la Conmebol trasladó cinco partidos por la Libertadores y la Suramericana que debían jugarse en Colombia a estadios de Paraguay y Ecuador. Es decir, Nacional, Santa Fe, Junior, Equidad y Tolima fueron locales en tierras ajenas. Muy ajenas.



Una señal más: en el fútbol colombiano, un partido de las instancias finales de la primera división y cuatro más del torneo de ascenso no se han podido jugar porque no hay las garantías de seguridad para hacerlo.



No hay que olvidar que antes de que esta bomba del paro estallara —establecimientos comerciales saqueados, estaciones de transporte y de la policía incendiadas, desabastecimiento de alimentos, vacunas y gasolina por bloqueos en las vías, y decenas de muertos por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los civiles— las autoridades de Bogotá habían negado el uso de los estadios en la capital por el pico alto de la pandemia.



¿Se imagina, Presidente, después de tantos días de paro, cuántos colombianos más se habrán contagiado con covid, en vísperas de una Copa que debe comenzar el 13 de junio, es decir, en un mes? Y tenga en cuenta algo: Bogotá (16.000), Antioquia (10.000), Valle del Cauca (7500) y Atlántico (7000) son las zonas con mayor número de muertes por covid. Y las cuatro son subsedes de la Copa América.



Señor Duque, como dice su mentor, “dejemos el gustico para luego”. La pelota puede esperar. La emergencia sanitaria y el caos desatado por la polarización de este país no. La cabeza y las acciones de quienes nos gobiernan deben estar concentradas en la estrategia para salir de esta locura llamada Colombia. En nada más. Y no soy el único que piensa de esta manera. ¿Por qué cree que en los pasillos de la Conmebol se habla de un plan C que contempla a Paraguay como sede de la Copa ante la falta de garantías en Argentina y Colombia? Evite ese autogol, Presidente. La sensatez siempre triunfa.