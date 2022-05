Presidente de Uefa rechazó las críticas desde España contra PSG y Kylian Mbappé

"No es correcto" que la Liga española critique al París SG por la renovación del contrato de Kylian Mbappé, censuró este viernes el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin en una entrevista a la AFP, lamentando los "insultos" proferidos.



El hecho de que Mbappé renovase el sábado con el PSG hasta 2025, rechazando una oferta del Real Madrid, dio inicio a una polémica entre el fútbol de los dos países a ambos lados de los Pirineos: el presidente de LaLiga Javier Tebas calificó la irrechazable oferta parisina de "insulto al fútbol" antes de ser contestado por su homólogo galo Vincent Labrune, quien evocó "calumnias".



"Yo estoy absolutamente en desacuerdo" con Javier Tebas, declaró este viernes Aleksander Ceferin a la AFP. "Hay, de todas formas, demasiados insultos en el fútbol, y creo que cada liga debería ocuparse de sus propios problemas. En mi opinión no es correcto que una liga critique a otra".



El dirigente esloveno añadió que no comparte el argumento de Javier Tebas, según el cual Mbappé habría renovado "gracias a grandes sumas de dinero" a pesar de las elevadas pérdidas registradas por el PSG estas últimas temporadas.



"Por lo que yo sé, la oferta del Real Madrid a Mbappé era similar a la del PSG", explicó, sin pronunciarse sobre lo "sostenible" a nivel financiero de la operación.



"Nosotros tenemos reglas claras. Cualquiera que siga esas reglas puede seguir nuestras competiciones, los otros no", afirmó, defendiendo la emergencia de nuevas plazas fuertes en el fútbol europeo, como el PSG y su accionista catarí, o el Manchester City y su propietario emiratí.



"¡Las cosas cambian! No se puede decir: 'Yo soy un club tradicional, yo tengo que ganar de por vida'. Las cosas cambian y cualquiera que obedezca las reglas es bienvenido", expresó Ceferin, evocando la reforma del fair-play financiero que será implantada con una suerte de límite salarial y de tope destinado a fichajes.



"Lo importante es que no puedes gastar más del 70% de tus ingresos en los salarios. Eso debería permitir a los clubes ser viables", concluyó.