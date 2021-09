¡Preocupación! Reinaldo Rueda valora el empate en Asunción y prende las alarmas para duelo ante Chile

Reinaldo Rueda valoró el empate logrado por Colombia este domingo en Asunción, resultado que deja al combinado nacional en la pelea por alcanzar uno de los cupos directos para el Mundial de Catar 2022.



El técnico reconoció que Paraguay no es un rival fácil y por eso siempre será bueno sumar por lo menos un punto, como lo logró en la jornada anterior ante Bolivia en La Paz.



"Visitar La Paz no es fácil, Paraguay tampoco. Esperamos sumar en casa contra Chile para estar más tranquilos", señaló el técnico del equipo cafetero.



Precisamente sobre ese partido ante los chilenos el 9 de septiembre en Barranquilla, Rueda dejó ver su preocupación por la posible pérdida de dos jugadores importantes.



"Esperamos contar con Ospina y Cuadrado para el partido en Barranquilla y que no sean solicitados en sus clubes", señaló el técnico sobre la posibilidad de que el Nápoli y Juventus requieran a sus jugadores.



Volviendo el punto en Asunción, Rueda dijo que siempre será la meta sumar tres puntos. "Nunca estamos tranquilos y más cuando estamos en este camino. Siempre queremos más. Tenemos una necesidad de sumar puntos en la cancha".



Sobre el balance general del duelo ante Paraguay, el timonel nacional aseguró que Paraguay hizo transiciones muy rápidas de defensa a ataque y por eso le creó problemas a la defensa colombiana.



"El primer tiempo quizás hicimos un juego muy cansino. Paraguay tenía muy claro que inmediatamente recuperaban hacían las transiciones muy profundas. Interpretaron bien y por eso desequilibraron", señaló.



Sobre lo que le faltó al equipo, Rueda fue claro: "No tuvimos contundencia, nos faltó el gol para haber plasmado todo el esfuerzo que se hizo. Había que ser muy preciso para hacerle gol a Paraguay".