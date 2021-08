Pochettino y la posible llegada de Messi: "El PSG trabaja sobre el mercado"

"Sabemos lo que ha pasado" con Lionel Messi, cuya marcha del FC Barcelona se hizo oficial el jueves, dijo este viernes el entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, limitándose a señalar que el club capitalino, citado como posible destino para el argentino, "trabaja sobre el mercado".



"Como he dicho, estoy concentrado en el inicio de la temporada", declaró el técnico argentino en la rueda de prensa previa al primer partido de Ligue 1 del PSG, que será contra el Troyes (19h00 GMT).



"El club trabaja sobre el mercado para mejorar el equipo como sea posible y alcanzar nuestros objetivos. Pero la atención máxima está puesta en el hecho de ganar contra el Troyes y de empezar bien la temporada", añadió, despejando el tema en dirección a Nasser Al Khelaifi: "Nuestro presidente está trabajando para ver cómo mejorar al equipo".



El planeta fútbol se vio sacudido el jueves por el anuncio de la marcha de Messi de su club de toda la vida después de 20 años juntos, al no poder renovar su contrato con el Barça, muy endeudado. Y la prensa informó del posible interés del PSG o del Manchester City en el argentino.



"Cuando hablamos de jugadores de su talla, para muchos clubes, incluido el PSG, eso puede llegar, eso se puede presentar ante ti. El club trabaja y comunicaremos si tenemos cosas que comunicar", agregó Pochettino, negando informaciones de la prensa británica que hablaban de una conversación telefónica en las últimas horas entre el entrenador parisino y su compatriota Messi.



"No he hablado con los medios ingleses. Estoy concentrado en el partido de mañana (sábado)", dijo 'Poche'.



Preguntado sobre si la potencial llegada de Messi al París SG supondría el adiós de Kylian Mbappé, que termina contrato en junio de 2022 y es pretendido por el Real Madrid, Pochettino sonrió y respondió: "No".