Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, pidió respeto este viernes a la prensa ante las continuas especulaciones sobre su eventual marcha, asegurando que no lo va a dejar y que "vamos a darlo todo" en Liga y Champions.



"Nosotros vamos a luchar y yo el primero como entrenador. Siempre he dicho que soy un afortunado de estar aquí y no lo voy a dejar", aseguró Zidane en rueda de prensa, previa al partido de Liga contra el Huesca el sábado.

"Siempre se habla mucho, es verdad que es una situación incómoda, no estamos finos últimamente, no hemos ganado los partidos suficientes, pero estamos animados a cambiar la situación y es lo que vamos a intentar", aseguró el técnico, cuyo equipo es tercero en LaLiga a 10 puntos del líder Atlético.



Zidane, en su primera rueda de prensa tras superar la covid-19, pidió respeto a la prensa, ante las continuas especulaciones en torno a su futuro.



"Un día estoy fuera o un poco dentro, luego al día siguiente si empatamos o perdemos estoy fuera", relató un enfadado Zidane, insistiendo en que "me reivindico con los jugadores en que nos dejen trabajar".



"El año pasado la Liga la ganamos nosotros, entonces tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año, por lo menos este año", aseguró directamente a los periodistas.



"Luego, a lo mejor, el próximo año hay que hacer cosas, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, pero este año tenemos el derecho a pelear, por lo menos dejadnos pelear", insistió el técnico.



"No estoy contento, estoy enfadado, sí, porque creo que no merezco esto", aseguró Zidane, que regresa tras la cuarentena.



"Encima he estado dos semanas encerrado como un león enjaulado y tengo ganas de salir, de afirmarme y de decir que vamos a pelear hasta el final", aseguró.



"El próximo año seguro que hay que hacer algo, pero este año nos merecemos esto, esta plantilla se merece seguir y poner la cara y pelear", concluyó.