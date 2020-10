¡Pide claridad! Johan Arango asegura que nada tiene que ver en intento de violación a una mujer en Perú

Francisco Henao

Johan Arango fue contundente al desmentir que esté involucrado en un intento de violación a una mujer en Perú, y pidió claridad por considerar que su nombre ha sido afectado por este escándalo.



A través de sus redes sociales el jugador caleño que actúa en Binacional de Perú dijo que no estuvo en la mencionada fiesta donde se presentaron los supuestos hechos.



“Los hechos que hoy están en materia de investigación no fueron realizados por mí, tampoco doy fe de que hayan sucedido, y si así lo fuese yo mismo estaría declarando ante el organismo correspondiente; hasta la emisión de este comunicado contra Johan Arango no existe ningún tipo de denuncia, ni proceso en el territorio de Perú”, dijo Arango.

Señaló que sería incapaz de agredir a una mujer. "Nunca atentaría contra la vida de una mujer, ni tampoco usaría mi fuerza en contra de la voluntad de alguna. Soy fiel a los valores enseñados por mi madre”.



En Perú se instauró el viernes una denuncia por intento de violación a una mujer contra Ómar Tejeda, jugador mexicano que hacía parte del Melgar, y se dijo además que en la fiesta donde sucedieron los hechos habría estado Johan Arango.