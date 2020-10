Pese a casos de Covid-19, el partido Juventus-Nápoles sigue confirmado para este domingo 

Juan Carlos Pamo

El choque entre la Juventus de Turín y el Nápoles sigue programado para el domingo por la noche como estaba previsto, pese a dos casos de covid-19 en la plantilla napolitana, anunció este sábado la liga italiana de fútbol.



La disputa del partido estaba en duda este sábado, ya que los napolitanos no habían tomado el avión para Turín debido a la incertidumbre levantada por la situación, mientras que la Juventus había anunciado que contaba con disputar este partido que cerrará la tercera jornada de Serie A.



El Nápoles había anunciado este sábado que un segundo jugador de su plantilla había dado positivo al covid-19, el día antes de medirse a la Juventus.



Bajo vigilancia reforzada desde que se enfrentó el domingo pasado a Génova, un club donde ha habido un brote de covid-19 con 17 futbolistas positivos en una semana, el Nápoles organizó varias series de test esta semana.



Luego de los positivos de su centrocampista polaco Piotr Zielinski y de un miembro del cuerpo técnico, anunciados el viernes, esta vez fue el medio macedonio Eljif Elmas quien fue declarado positivo, anunció el Nápoles en Twitter.



"La liga confirma que el partido Juventus-Nápoles, válido pata la tercera jornada de Serie A, sigue programado para el 4 de octubre ", indicó la liga en un comunicado.



Los jugadores de Nápoles no habían tomado el vuelo como estaba previsto, por decisión de las autoridades sanitarias locales, según los medios italianos y un portavoz del club.



"Por el momento, no salimos. El resto, es la liga de fútbol la que debe decidir", había indicado a la AFP ese portavoz.



La liga italiana había adoptado el jueves una línea de actuación para evitar tener que intervenir caso por caso sobre el mantenimiento o no de los partidos.



Para lo que resta de temporada deberá apoyarse en las reglas instauradas por la UEFA, que establecen que un partido puede disputarse a partir del momento en que un equipo disponga de 13 jugadores aptos, incluido un arquero.