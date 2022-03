Perú, uno de los que depende Colombia: Los 'Incas' anunciaron convocados para la fecha de eliminatoria

La selección peruana de fútbol anunció este viernes su convocatoria para las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022, que la enfrentarán a Uruguay y Paraguay con la posibilidad en su mano de acudir a su segundo mundial consecutivo. Para la Selección Colombia, los peruanos no pueden sumar en ninguno de los partidos para poder aspirar a la clasificación del Mundial.



El entrenador argentino Ricardo 'Tigre' Gareca, seleccionador de Perú, dio una lista de 29 jugadores liderados por Gianluca Lapadula, delantero del Benevento de la Serie B italiana, el volante ofensivo Edison Flores, del DC United de la MLS norteamericana, y André Carrillo, extremo del Al Hilal FC de Arabia Saudí.



Destacan las ausencias de las figuras históricas de la 'Bicolor' Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes pese a entrenar en las instalaciaones del combinado nacional, no han logrado superar sus lesiones.



Perú enfrentará a Uruguay el 24 de marzo en el Estadio Nacional de Montevideo, y luego recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el 29 de marzo, para cerrar su participación en la eliminatoria sudamericana.



Con 21 puntos, el once peruano ocupa la quinta posición de la clasificación, que da derecho a un repechaje contra un equipo de Asia por un boleto a Catar 2022.



El próximo rival peruano, Uruguay, se ubica en la cuarta plaza que da acceso directo al Mundial, con 22 puntos, apenas uno de ventaja sobre Perú.



"Será un partido muy difícil para nosotros (...) Uruguay tocó con (el entrenador Diego) Alonso una etapa nueva donde entraron muy bien. Están en una posición muy buena de cara a lo que se viene. Creemos que nos vamos a encontrar con una selección muy difícil y motivada", afirmó el entrenador argentino.



El 'Tigre', que llevó a Perú a clasificarse a Rusia 2018, aseguró que su equipo saldrá con Uruguay "con lo mejor que tiene. Perú no puede especular con nada porque todos tenemos posibilidades todavía. Nosotros tenemos que salir a ganar los partidos".



Los convocador para la doble fecha son:



Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, EEUU), José Carvallo (Universitario) Ángelo Campos (Alianza Lima).



Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors, Argentina), Aldo Corzo (Universitario), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Carlos Zambrano (Boca Juniors, Argentina), Miguel Araujo (FC Emmen, Holanda), Christian Ramos (Alianza Lima), Alexander Callens (NY City, EEUU), Luis Abram (Cruz Azul, México), Miguel Trauco (St. Étienne, Francia), Marcos López (San José, EEUU).



Centrocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo, España), Wilder Cartagena (Al Ittihad Kalba, Emiratos Árabes), Josepmir Ballón (Alianza Lima), Sergio Peña (Malmö, Suecia), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Jairo Concha (Alianza Lima), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), André Carrillo (Al Hilal, Arabia Saudí), Gabriel Costa (Colo Colo, Chile), Edison Flores (DC United, MLS), Christian Cueva (Al Fateh, Arabia Saudí), Raziel García (D. Tolima, Colombia).



Delanteros: Gianluca Lapadula (Benevento, Italia), Alex Valera (Universitario), Santiago Ormeño (León FC, México).