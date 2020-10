Perú crece a un alto costo, pese a derrota con Brasil en la eliminatoria suramericana

Juan Carlos Pamo

Perú cerró las dos primeras fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 sumando apenas un punto, tras su empate de visita ante Paraguay y caer frente a Brasil en casa, donde demostró un buen nivel en un partido deslucido por polémicos fallos arbitrales.



Con triplete de atacante Neymar, la selección auriverde derrotó 4-2 a la selección inca dirigida por argentino Ricardo Gareca que comenzó ganando un partido duramente disputado en el Estadio Nacional de Lima donde el árbitro chileno Julio Bascuñán se volvió protagonista por sus decisiones.



Gareca, que clasificó a Perú al Mundial de Rusia-2018 tras 36 años sin asistir a un torneo del orbe, puso paños fríos a los resultados de su equipo que lo ubican con un punto en el octavo lugar de la tabla de las clasificatorias que Brasil lidera con 6 unidades.



"Tenemos que estar tranquilos. Esto (la clasificatoria) recién comienza, estamos amargados y a la gente le quiero transmitir tranquilidad, que siga confiando en nosotros", dijo Gareca en la conferencia de prensa tras la derrota.



"Tenemos un equipo competitivo, los muchachos tienen una gran fortaleza anímica y nos permite mirar el futuro con un sentido positivo", manifestó el entrenador de 62 años, que evitó pronunciarse sobre el arbitraje del encuentro.



Perú visitará a Chile el 12 de noviembre y cinco días después recibirá a la Argentina de Messi, en Lima.



"Gracias a todo el país por tanto apoyo. Recién comienza, cabeza arriba, nos hemos ganado un respeto. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros, ¡lucharemos hasta el final!", arengó la 'Foquita' Jefferson Farfán en Instagram junto a una foto suya del cotejo.



"A seguir preparándose que el camino es muy largo", anotó en twitter el defensa Carlos Zambrano, del argentino Boca Juniors, que fue expulsado en el partido tras falta a Richarlison.



- "Errores groseros" -

En Perú están que trinan con el arbitraje. Incluso el presidente peruano Martín Vizcarra consideró que Bascuñán inclinó el partido a favor de la visita.



"Lamentablemente, tengo que hablar como hincha, como ciudadano, el árbitro nos desequilibra el partido que estaba para cualquiera. Creo que un equipo como Brasil no necesita la ayuda del árbitro para desbalancear este partido", sostuvo Vizcarra en Palacio de Gobierno.



"Esperemos que errores groseros, que cambian la historia del partido, no se cometan en el futuro y esperando que sea la propia organización de la FIFA la que pueda corregir esas fallas clamorosas que afectan al equipo y a todo el país", señaló.



Tras el partido, la terna arbitral liderada por Bascuñán, tuvo que salir resguardada por la policía al hotel en el distrito de Miraflores.



El periodista deportivo Juan Carlos Urtecho, de la radio RPP, dijo que Perú tuvo presencia en el área rival en los dos primeros partidos de las eliminatorias, pese a la falta del delantero Paolo Guerrero, quién no jugo ambos partidos por lesión.



"En la ofensiva hemos tenido una buena producción, Perú ha tenido presencia en el aérea rival, le ha hecho dos goles a Brasil por primera vez en la historia de local, en Lima", dijo Urtecho.



"Tenemos que preocuparnos en situaciones pico, con pelota parada. Hay una falta de concentración en esas jugadas", comentó el periodista tras criticar al delantero Neymar del PSG.



"Neymar es un actor de primera clase que gana Oscar y Grammy", señaló tras los penales que le cobró el árbitro chileno.



El periodista deportivo Paúl Pérez, de la radio RPP, resaltó que pese a las bajas Gareca ha formado un selección competitiva que hizo dos buenos encuentros.



"Es un equipo ordenado con mucha personalidad que va seguir luchando en las clasificatorias", dijo Pérez.



Con el resultado en Lima, Perú rompió su buena racha de nueve encuentros consecutivos sin perder por eliminatorias, desde la derrota contra Brasil en 2016, en la mejor racha de su historia.



En su debut, Perú arrancó un empate 2-2 ante Paraguay, en su visita a Asunción.