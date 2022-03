Perú busca esta noche frente a Paraguay en casa, su segunda repesca mundialista 

En su fortín, Perú buscará superar a Paraguay hoy para adueñarse de la codiciada plaza de la repesca al Mundial Catar-2022, en decisivo partido por la última fecha del clasificatorio suramericano, donde la visita juega por el honor.



Con 21 puntos y quinto en la tabla del premundial, Perú tiene la imperiosa misión de ganar como local a la selección albirroja para sacar medio pasaje mundialista y enfrentar a una selección asiática en junio por un cupo a Catar.



Las matemáticas pueden entrar a tallar si hay empate porque, en ese caso, la blanquirroja deberá esperar a que Colombia (20) no le gane a domicilio a Venezuela, y que Chile (19) no haga lo propio ante Uruguay en Santiago.



La selección inca está a un paso de quedarse con su segunda repesca consecutiva e intentar llegar a un Mundial nuevamente, siempre bajo la batuta del argentino Ricardo Gareca.



Perú clasificó al Mundial Rusia-2018 derrotando a Nueva Zelanda en la repesca tras 36 años de ausencia de la cita.



“¡La ilusión sigue intacta, solo depende de nosotros!”, indicó en sus redes sociales defensa Luis Advíncula.



Los cachorros del ‘Tigre’ Gareca apelarán a un buen juego colectivo y técnico para lograr el triunfo aprovechando las cinco bajas de la selección ‘albirroja’, que buscará arruinarles los festejos.



Para el vital duelo, Gareca alineará con el hábil mediocampista Christian Cueva y el delantero italoperuano Gianluca Lapadula, para intentar romper la defensa guaraní en el Estadio Nacional, donde se espera que lleguen más de 40.000 hinchas locales.



“Esto aún no termina”, advirtió en Instagram el capitán y arquero Pedro Gallese.



El desequilibrante delantero André Carrillo será baja tras sufrir una lesión en la rodilla en la derrota 1-0 contra Uruguay. El mediocampista Christofer Gonzales, del local Sporting Cristal, lo remplazará.



La selección inca realizó la mañana del lunes su último entrenamiento en el Estadio Nacional.



En octubre 2020, Paraguay y Perú empataron 2-2 en Asunción en el partido de ida de la actual eliminatoria.



Con cinco bajas, la selección paraguaya dirigida por el argentino Guillermo Barros Schelotto buscará despedirse de la mejor manera del clasificatorio.