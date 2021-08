Pasos de gigante: el Inter no se rinde en su búsqueda de fichar al delantero Duván Zapata

El Inter de Milán sigue interesado en llevarse a uno de los artilleros más poderosos del fútbol italiano en los últimos años: el colombiano Duván Zapata.



Según los medios italianos, el atacante es deseado por el equipo ‘Nerazzurri’ para sumar peso en ataque, luego de la salida del goleador belga Romelu Lukaku, quien fue clave en la campaña del campeonato.

Sin embargo, el Inter ofrece 30 millones de euros, mientras que las pretensiones del Atalanta son de 40 millones por su goleador de las últimas temporadas.



Diez millones separan a Duván del Inter y la prensa italiana asegura que en cualquier momento podría haber acercamientos para que el delantero colombiano pase a uno de los grandes del calcio.



El equipo, dirigido ahora por Simone Inzaghi, y el jugador ya habrían llegado a un acuerdo salarial y se estima que el atacante recibirá 3 millones de euros anuales, más bonificaciones.



La intención de Zapata es cambiar de aires. Según el portal italiano Calciomercato, el jugador “le habría pedido a la Atalanta que lo dejen marcharse”.



Ante las trabas que se han presentado en las negociaciones, el Inter estudia otra opción para el ataque si no prospera lo del colombiano. Según ha informado el periodista Gianluca Di Marzio, los interistas están pendientes de Marcus Thuram, delantero francés del Borussia Mönchedgladbach.



El exdelantero del América sigue entrenándose en el club de Bérgamo a la espera de que se resuelva su futuro. Estuvo ausente en el amistoso en el que Juventus superó 3-1 al subcampeón de la Copa Italia.



Otra de las incógnitas es si el delantero va a disputar el primer partido de la temporada de la Serie A, donde el Atalanta se mide ante el Torino en condición de visitante.



Sustituto de Lukaku:



Zapata se ha ganado el respeto en el entorno del fútbol italiano con sus actuaciones en el Atalanta.



El exportero del equipo neroazzurro Gianluca Pagliuca se mostró complacido con el posible fichaje del delantero de la Selección Colombia.

“Duván Zapata es el heredero de Lukaku”, destacó Pagliuca, reconocido como uno de los mejores arqueros de la década de los 90 en Italia.



“Él y Dzeko harían que Inter peleara por el Scudetto. El colombiano es un excelente jugador y podría hacerlo muy bien, lo veo por encima de todos los candidatos. Por características, es el reemplazo ideal”, complementó.

Otro exjugador del equipo ‘Nerazzurri’, el colombiano Iván Ramiro Córdoba, también había manifestado su agrado por el interés del Inter en su compatriota, aunque reprochó que no se haya concretado antes la negociación.



“A mí me da mucha rabia porque hace unos años vimos las condiciones y se pudo conseguir por menos dinero, ahora tú preguntas por Duván y vale mucho más, pero si el Inter quiere pensar en grande, tiene que llevarlo”, declaró Córdoba.



El centrodelantero colombiano viene de marcar 18 goles con la camiseta del Atalanta la temporada pasada. En la tabla de artilleros de la Serie A terminó igualado con Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, con 11 tantos.



En sus cuatro temporadas con el conjunto de Bérgamo, Duván Zapata ha convertido 66 goles. Esta marca le ha permitido dejar huella al convertirse en el segundo máximo artillero en la historia de este club, por detrás del italiano Cristiano Doni (112 goles).