Partidos de la Bundesliga se volverán a jugar a puerta cerrada por culpa del Covid-19

El Bayern de Múnich, como el resto de clubes bávaros, deberá volver a jugar a puerta cerrada próximamente, a causa de las nuevas medidas anticovid, según anunció este martes el jefe del ejecutivo regional de Baviera, Markus Söder.



El dirigente, favorable a una prohibición de espectadores a nivel nacional, anunció que su región tomará la delantera, pase lo que pase: "Hay diferentes enfoques pero no tomamos una decisión (de puerta cerrada) a nivel federal, Baviera lo hará por sí misma", afirmó al término de una reunión del gobierno y de los dirigentes de los Länder.



"Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo en el fútbol", añadió, aludiendo al partido Colonia-Mönchengladbach (4-1), que se disputó el sábado ante 50.000 espectadores, provocando críticas de todas las partes.



"Todavía no hay una decisión definitiva", sobre el regreso a la puerta cerrada en todo el país, indicó, pero "si cerramos los mercados navideños no es coherente enviar 15.000 o 18.000 personas al fútbol", argumentó el dirigente bávaro.



En Alemania, cada región es autónoma para decidir medidas anticovid, y algunos clubes tienen el permiso para jugar en estadios con aforo completo, con aforo reducido, y otros a puerta cerrada.



El primer club de la Bundesliga en verse afectado por la puerta cerrada en noviembre fue el Leipzig, en Sajonia, que perdió el domingo en casa 3-1 ante el Bayer Leverkusen ante unas gradas completamente vacías.



Alemania se ve especialmente afectada por una nueva ola de covid-19, con una tasa de incidencia este martes de 452,2 casos por 100.000 habitantes.