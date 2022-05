Partido ante Southampton: El Liverpool de Luis Díaz no quiere perderle el rastro al Manchester City

Luego del título en la FA Cup, donde Luis Díaz jugó la mayor parte del duelo contra el Chelsea, el Liverpool se plantea este martes si debe alinear al colombiano en su visita al Southampton (1:45 p.m.), en la penúltima jornada de la Liga Premier.



El domingo pasado, el Manchester City, líder del torneo, pudo empatar un juego que perdía 2-0 contra el West Ham United y se mantuvo en lo más alto de la tabla, con 90 puntos en 37 juegos.



Liverpool cerrará este martes la jornada y una victoria lo dejaría con 89

unidades, a un punto del City.



El domingo concluye la Liga Premier, en una fecha en la que los ‘Reds’ serán locales frente al Wolverhampton, mientras que los ‘Citizens’ recibirán al Aston Villa.



El colombiano Díaz ha sido utilizado frecuentemente por su técnico Jürgen Klopp, como lo hizo el sábado en la final de la FA Cup contra el Chelsea (0-0 / 6-5 en tanda de penales), duelo en el que el guajiro fue el hombre más importante de la cancha, gracias al peligro que llevó al arco contrario con sus gambetas y disparos en busca del gol.



“Hay que decir que Díaz fue el atacante más potente del Liverpool frente a Chelsea, pero es cierto que estaba agotado, tanto así que fue reemplazado temprano en la prórroga. Es posible que el número 23 necesite administrar minutos esta semana”, dijo el diario ‘Liverpool Echo’.



Liverpool debe pensar, además, en la final de la Champions el 28 de mayo, contra el Real Madrid en París.



Sobre la pelea cabeza a cabeza por la Liga Premier, el director técnico del City, el español Pep Guardiola, opinó: “Ya no hay debate sobre la diferencia de goles, solo necesitamos ganar nuestro partido y seremos campeones”.



“Nuestro estadio estará lleno y daremos la vida para conseguirlo. Es una ocasión increíble para ser campeones en casa”, continuó Guardiola, quien no cree en un paso en falso del Liverpool.



Otra lucha que sigue al rojo vivo es la que mantiene el Tottenham con el Arsenal por la cuarta plaza, clasificatoria para la próxima Liga de Campeones.



Los ‘Spurs’ avanzan provisionalmente al cuarto puesto, el último que da acceso a la Champions de la próxima temporada, al derrotar el domingo, no sin apuros, al Burnley (1-0).



Tras haber derrotado con facilidad a los ‘Gunners’ (3-0) durante la semana, el Tottenham supera en la tabla a sus vecinos del norte de Londres, con 68 puntos contra 66, y una diferencia de goles netamente mejor (+24 frente a +11).