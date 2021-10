¡Partidazo entre Brasil y Uruguay!: Neymar, Cavani y Suárez enfrentados en Eliminatorias

La defensa de Brasil, fuerza silenciosa del líder del clasificatorio suramericano al Mundial, puede lucirse una vez más hoy, en Manaos, ante el posible reencuentro de la dupla ofensiva más célebre de Uruguay, la de Édinson Cavani y Luis Suárez.



En la mundialista Arena da Amazônia, la zaga de la ‘Seleção’, a un suspiro de oficializar su clasificación a Catar, buscará amargar el posible reencuentro como titulares en la eliminatoria de los goleadores históricos de la Celeste, necesitada de goles.



El sistema defensivo de Tite, el menos vulnerado de Suramérica, con tres tantos encajados en diez juegos, seguramente tendrá novedades en medio de la apuesta del entrenador para probar alternativas con miras al Mundial.



Aunque Colombia frenó su racha de victorias al robarle un empate (0-0) en Barranquilla el domingo, Brasil lidera la eliminatoria con 28 puntos, tras nueve victorias y una igualdad. Ese puntaje suele bastar para ir a la Copa Mundo, aunque los pentacampeones aún no están confirmados matemáticamente.



Cuestionado por su fútbol opaco, aunque efectivo, Brasil recibirá a Uruguay con ruido afuera del campo.



Antes del choque con Colombia, uno de los más flojos que disputó de ‘verdeamarelo’, Neymar aseguró que el de Catar puede ser su último Mundial. Criticado dentro y fuera de su país, el astro de 29 años argumentó “condiciones de cabeza” para su posible adiós.



“Espero que no pierda la alegría”, dijo el capitán Thiago Silva, al respaldarlo y llamar la atención sobre la especial presión que recibe el ‘10’.



El atacante del PSG también fue apoyado por Tite, quien lo alinearía en una nómina que tendría varios cambios respecto al once que empató en Barranquilla.



Ederson ocuparía el puesto de Alisson en el arco, mientras que Emerson Royal el de Danilo, Lucas Veríssimo el de Marquinhos y Thiago Silva el de Eder Militao -baja por un trauma en el muslo derecho- en la zaga. Adelante, Raphinha sustituiría a ‘Gabigol’.