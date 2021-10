Paraguay y Argentina no pasaron del empate a cero goles, en una noche de grandes atajadas

La selección argentina liderada por el astro Lionel Messi tuvo que conformarse con un 0-0 frente a Paraguay este jueves en Asunción, en un rudo partido por la undécima fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial-2022 en el que no se dieron tregua.



Los dos arqueros, Antony Silva en Paraguay y Emiliano Martínez en Argentina, salvaron su valla con estupendas tapadas, lo que habló de la intensidad de los 90 minutos en el estadio Defensores del Chaco.



Con este resultado, Argentina llegó a 19 puntos para mantenerse como escolta del líder Brasil, en tanto que Paraguay sumó 12 para permanecer en la sexta ubicación.



La Albiceleste enfrentará a Uruguay el domingo en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, y Paraguay visitará ese día a Chile en Santiago.



El día 14, Argentina recibirá a Perú y Paraguay acudirá a los 3.600 m de altitud de La Paz para enfrentar a Bolivia.



Aprieta la Albiceleste

El peso de la selección argentina, coronada campeona de América en julio, gravitó desde el principio en un encuentro dirigido correctamente por el árbitro brasileño Anderson Daronco.



Sus delanteros, con Messi a la cabeza, tomaron la iniciativa.



Al minuto, el volante Giovanni Lo Celso avisó con un remate peligroso que se le fue pifiado tras un pase de la nueva joya del París Saint-Germain.



Messi explotó la velocidad del delantero Joaquín Correa para la incursión argentina por la izquierda.



Un remate fulminante de este tras una pelota filtrada por el astro, fue tapado magistralmente por el portero Antony Silva a los 3 minutos.



Paraguay tuvo su mejor oportunidad en el primer tiempo a los 5 minutos con un remate de larga distancia del lateral Santiago Arzamendia que obligó al espigado guardameta Emiliano Martínez a estirarse todo lo que pudo para despejar al córner.



Del mismo tiro de esquina se produjo un rebote de cuya incidencia los guaraníes reclamaron penal por mano del central Christian Romero.



El VAR, en su única participación en el partido, determinó que no hubo falta.



Otro pase de Messi para Correa por la izquierda fue de nuevo contenido providencialmente por el arquero Silva, a los 9 minutos.



A los 12 se produjo la jugada más clara de gol para la Albiceleste. Un centro desde la derecha de Messi fue salvado milagrosamente por el lateral Omar Alderete, con un taco hacia atrás en la línea, cuando arremetía Di María con la intención de introducir el balón. Caprichosamente la pelota se elevó y se escapó por encima del travesaño al córner.



A los 25, un tiro libre de Messi desde la izquierda pasó rozando el poste izquierdo de Silva.



Los ataques del conjunto campeón de América fueron incesantes, con el volante Rodrigo de Paul como motor del equipo pero la asfixiante presión no se coronó en conquista.



Acciones compartidas

En el segundo tiempo, Argentina trató de no variar su esquema en su ambición por la conquista.



Sin embargo, la Albirroja se defendió y contraatacó. En un mano a mano con el atacante Miguel Almirón, el portero Martínez tapó de manera providencial lo que parecía la apertura del marcador a los 53 minutos.



En la réplica, el centrocampista Mathías Villasanti salvó su arco de una pelota de gol al desviar con los pies una pelota que parecía ingresar inexorablemente ante el arco desguarnecido tras un cabezazo de Joaquín Correa a los 59.



A los 63, el delantero albirrojo conectó de taco un pase de su compañero de ataque Miguel Almirón y la jugada permitió el lucimiento del arquero argentino Martínez.



De inmediato, en el contragolpe, De Paul remató violento de larga distancia y fue el turno del lucimiento del portero paraguayo Silva.



En varios pasajes siguientes del partido, Argentina puso entre las cuerdas a su rival. En los minutos finales, Paraguay se soltó y buscó la conquista alentado por su público (unas 20.000 personas autorizadas), con una Argentina un poco más conservadora que apostó al contragolpe.