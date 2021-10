Paraguay se tambalea y va en busca de la hazaña en la altura de La Paz

Como las películas de suspenso con final incierto, Paraguay se tambalea en la eliminatoria suramericana para Catar-2022 tras el profundo golpe que le aplicó Chile (2-0) el domingo en Santiago, en un partido aciago donde le faltó personalidad para conseguir un resultado positivo.



En el "combo de la muerte" que le tocó en octubre, el conjunto guaraní sacó un empate (0-0) de local ante Argentina el jueves pasado y ahora debe disputar como una final el encuentro que le espera en La Paz, a 3.600 metros de altitud, contra Bolivia para seguir soñando en el Mundial.



Las culpas por la deficiente trayectoria de la Albirroja en el torneo que se centraban en el director técnico Eduardo Berizzo, al que se adjudica una estrategia conservadora, se habían aplacado un tanto luego de la sobria actuación ante los rioplatenses.

- Berizzo apuntado -

Berizzo recorrió todo el abanico de convocados a lo largo de la eliminatoria para buscar la fórmula que consiga el objetivo de la clasificación.



Sin embargo, el balance no pasa de 6 empates, 2 victorias (ambas ante Venezuela) y 3 derrotas, que mantiene al combinado guaraní sexto, con 12 puntos, a tres de Colombia que de momento está quinto y con el boleto al repechaje intercontinental en su poder.



El DT argentino, contratado hace dos años y medio para darle una nueva cara al combinado -ausente en los dos últimos mundiales- no conformó nunca a la afición local debido a sus magros resultados, incluidos los amistosos.



Su difícil misión de ensamblar jugadores nuevos lo obligó a buscar afuera, echando mano a atletas nacionalizados y sacrificando a experimentados como el volante Richard Ortíz, Roque Santa Cruz, Derlis González, entre otros, con títulos nacionales e internacionales en sus alforjas pero sobre todo con personalidad, una cualidad que carece el plantel de Paraguay, según critican los analistas locales.



Los nombres de varios de estos veteranos que todavía aportan a sus equipos afloraron tras el choque con Chile, en el que los delanteros de la Albirroja se mostraron ingenuos, impotentes y sin carácter a la hora de atacar y de infligir algún daño a su rival.



Al único que, por necesidad, rescató Berizzo de la camada de experimentados marginados fue Oscar 'Tacuara' Cardozo (38 años), al que convocó para esta triple fecha solo porque se lesionó uno de sus delanteros pero al que dio solo algunos minutos que no sirvieron para afirmarse en el campo de juego.



El entrenador argentino nunca fue "santo de devoción" de la mayoría de los especialistas deportivos paraguayos, que le endilgan caprichos al insistir con algunos jugadores y hasta desconfían que sea con el único fin de promocionarlos.



Se atribuye a estos jugadores falta de osadía, ingenuidad, indisciplina y desorden para sacar ventajas de situaciones cumbre como cuando Chile quedó con 10 hombres a los 74 minutos de juego y el partido era reversible.



A falta de siete fechas para el cierre del clasificatorio, los guaraníes subirán a La Paz, el escenario más temible de Sudamérica, en busca de la hazaña, una victoria que oxigene su ilusión de seguir con chance de volver a un Mundial tras las ausencias de Brasil-2014 y Rusia-2018.