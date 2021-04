¿Para dónde irá Muriel? Estos son los equipos de Italia que sueñan con el goleador

Daniel Molina Durango

Los goles de Luis Fernando Muriel son ahora los más buscados en el fútbol italiano.



El delantero colombiano, de gran momento con el Atalanta, ya suena para cambiar de aire la próxima temporada e incluso, sin acabar la actual liga, se le empieza a relacionar con el líder Inter de Milán.



Según La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte, técnico del equipo ‘Nerazzurri’, tiene en carpeta al artillero del Atalanta para reforzar su ataque en el calcio y en la próxima Liga de Campeones.



Arrigo Sacchi, exseleccionador de Italia y extécnico del Milán, considera que Conte sería un técnico ideal para Muriel.



“En Bérgamo ha crecido mucho gracias a las enseñanzas de Gasperini. Necesita un buen entrenador, y Conte es ciertamente adecuado. No creo que pueda sufrir las presiones del entorno”, dijo Sacchi.



Pero no solo el Inter buscaría a Muriel; otros equipos grandes como el Milán y la Juventus también tendrían sus ojos puestos en el jugador cafetero, el primero porque sabe que Zlatan Ibrahimovic estaría más cerca del retiro, y el segundo porque se habla de una posible salida del español Álvaro Morata.



Mientras el atacante colombiano aparece como una de las joyas más apetecidas del mercado pese a que tiene contrato vigente con Atalanta hasta el 2023, sus números son contundentes.



En 11 partidos completos que ha jugado, ha marcado 18 goles y tiene siete asistencias.



El sábado ante el Udinese marcó doblete y de nuevo los elogios no se hicieron esperar, ya que ahora se ubica en el tercer lugar de la tabla de artilleros, a seis del líder Cristiano Ronaldo y a dos del belga Romelu Lukaku, del Inter, pero superando al sueco Zlatan Ibrahimovic, del Milán, en tres anotaciones.

Más colombianos destacados

En el duelo Atalanta-Udinese también brilló el delantero vallecaucano Duván Zapata, pese a que ingresó en el segundo tiempo.



El exjugador del América anotó el tercer gol de su equipo para el triunfo 3-2, llegando además a 11 conquistas en lo que va de la temporada.



Entre tanto en el duelo que Juventus empató 2-2 con Torino, los elogios para la 'Vecchia Signora' fueron para el volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que se mostró imparable por la banda derecha y fue partícipe de casi todas las jugadas ofensivas de su equipo.



La prensa italiana dijo que “en una Juventus muy gris en su fútbol, emergió la figura del colombiano Cuadrado como un importante revulsivo para evitar el naufragio de su equipo”.



Con el paso de los partidos el colombiano se ha convertido en un jugador imprescindible en la Juventus, equipo que siente demasiado su ausencia cuando Cuadrado está por fuera debido a alguna lesión.



El volante vallecaucano Jefferson Lerma se sigue consolidando como uno de los mejores jugadores del Bournemouth, equipo que está en segunda división inglesa.



El jugador de la Selección Colombia anotó un gol para la contundente victoria 3-1 de su equipo sobre el Middlesbrough, por la fecha 34.

El Bournemouth es ahora séptimo en la tabla de posiciones y Lerma alcanza su tercera anotación en la temporada.



En Argentina Diego Valoyes se reportó en el marcador para la victoria 3-1 de Talleres sobre Independente, en tanto que en Brasil, en la Copa de Nordeste, Steven Mendoza hizo uno de los cuatro goles con los que Ceará liquidó 4-0 a Sport Recife.



En el torneo de reservas en Argentina se sigue destacando el colombiano Fabián Londoño, quien este fin de semana anotó el gol de River para el empate 1-1 ante Arsenal.



Fue la cuarta conquista del delantero antioqueño.