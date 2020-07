'Palomo', el documental de la vida de Usuriaga en Argentina, este jueves en DirecTv

Juan Carlos Pamo

Cuenta la leyenda que una tarde, tras salir figura en uno de los partidos de inicio en su carrera, se llevó como premio un canje de ropa que otorgaba una afamada marca de nuestro país. Y quién dijo miedo, raudo, al ritmo que le daban sus inmensas zancadas, se desplazó a la sede de uno de estos almacenes, donde lo deslumbró un traje blanco que lo vestiría de pies a cabeza, con el cual llegó a su adorado barrio 12 de Octubre de su natal Cali y ahí nació el remoquete con el que hizo carrera: ‘Palomo’, su marca registrada.



Además, en sus inicios en el Cúcuta Deportivo, Alveiro Usuriaga también se paseaba por el Malecón de la ciudad fronteriza con sombrero, pantalón, camisa y zapatos blancos, cual ‘Palomo’. Entonces sí era un ave.



Cuando prendía motores a toda potencia y desplegaba sus largos brazos como alas por las pistas imaginarias de las canchas, alzaba vuelo rumbo a los arcos contrarios, donde siempre creaba zozobra en los defensores contrarios. Entonces sí era un avión.



Su exuberante físico, de 1.92 metros de altura; su exótica figura, con llamativos cortes de pelo y cadenas, pulseras y anillos que centelleaban a la distancia; su carisma; su quiebre de cintura, que gracias a que irónicamente era tan aparatoso que nadie podía descifrar y dejaba plantados a sus rivales, y su pique endemoniado lo encumbraron a la categoría de ídolo en varios de los equipos donde formó.



El ‘Palomo’. Genio y figura. Polémico. Vilipendiado y amado. Jugador de condiciones excepcionales, que no fue más porque no quiso, pero que así y todo le alcanzó para dejar huella, no solo en el fútbol colombiano, sino allende las fronteras.



Y fue en uno de esos vuelos, con migración al sur del continente, donde vivió sin duda una de las mejores etapas de su vida, cuando fue acogido en el seno del Independiente de Argentina, al punto que llegó al olimpo del llamado ‘Rey de Copas de América’.



Precisamente estos días de gloria en el fútbol argentino son los elegidos como eje central del documental ‘Palomo’, que desde este jueves 30 de julio, a partir de las 9:00 p.m. (COL), estará en la señal de entretenimiento OnDIRECTV, contenido que también estará disponible en la plataforma de streaming DIRECTV GO.



Dirigido magistralmente por el reconocido realizador colombiano Carlos Moreno, se podrá ver un exquisito y emotivo documental lleno de anécdotas inéditas, historias no contadas y jornadas pletóricas de fútbol

del atacante caleño.

La investigación y el trabajo de campo fueron realizados en territorio argentino por tres periodistas de la casa editorial El País, César Polanía, Jorge Enrique Rojas y Hugo Mario Cárdenas, con la colaboración de un equipo de producción local en Buenos Aires y Córdoba.



El hilo narrativo es Yolanda Usuriaga, hermana del ‘Palomo’, y en el documental aparecen imágenes inéditas y testimonios de glorias del fútbol como Ricardo Bochini, Miguel Brindisi, Jorge Burruchaga y Luis Islas, además del periodista Jorge Barraza y el escritor Eduardo Sacheri, entre otros.